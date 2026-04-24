“테헤란 방공망 가동” 이란 매체 보도… 이스라엘, 공격 부인

이란 테헤란 곳곳에서 적대적 목표물을 요격하기 위한 방공 시스템이 가동됐다고 이란 관영 매체들이 보도했다. 이란의 방공망이 가동된 건 미국과 휴전 후 처음이다.

지난 1일(현지시간) 이란 테헤란 중심부에서 공습이 발생한 후 연기가 피어오르고 있다. 사진은 기사와 직접적 연관이 없음. EPA연합