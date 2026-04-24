23일(현지시간) 이란 테헤란 곳곳에서 적대적 목표물을 요격하기 위한 방공 시스템이 가동됐다고 이란 관영 매체들이 보도했다. 이란의 방공망이 가동된 건 미국과 휴전 후 처음이다.
관영 IRNA 통신은 이날 저녁 테헤란 동부와 서부 지역에서 방공 미사일 발사 소음이 들렸다고 전했다.
메흐르 통신은 수도 테헤란 여러 곳에서 적대적 목표물을 요격하기 위해 방공 시스템이 가동됐다고 보도했다.
방공망이 겨냥한 목표물의 정체나 구체적인 피해 상황에 대한 보고는 아직 없다.
앞서 이스라엘 카츠 이스라엘 국방부 장관은 이날 이란과의 전쟁 재개 준비가 완료됐으며 미국의 승인을 기다리고 있다고 말했다.
그러나 이스라엘 측은 이란을 공격한 적이 없다고 밝혔다.
이스라엘 안보 당국자는 일간 타임스오브이스라엘에 “이스라엘은 이란을 때리지 않았다”고 말했다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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“테헤란 방공망 가동” 이란 매체 보도… 이스라엘, 공격 부인
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