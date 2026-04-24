미군이 23일(현지시간) 대(對)이란 전쟁 지원을 위해 니미츠급 항공모함 조지 H.W. 부시호를 중동 인근 해역으로 투입했다. 이로써 이란전쟁을 지원하는 항모는 총 3척으로 늘었다.
중동 지역을 관할하며 이란 전쟁을 총괄지휘하고 있는 미 중부사령부는 이날 엑스(X·옛 트위터)에 “니미츠급 항공모함 조지 H.W. 부시호가 4월 23일 중부사령부 책임구역인 인도양에서 항해하고 있다”고 밝혔다.
중부사령부는 게시글과 함께 갑판 위에 전투기 등이 배치된 해당 항모가 항해하고 있는 사진을 올렸다.
부시호는 지난달 31일 미 버지니아주 노퍽 기지에서 출항해 중동으로 향했다. 지난 17일에는 남아프리카공화국 희망봉 부근을 지난 것으로 전해졌다.
부시호의 합류로 중동에서 이란 전쟁을 지원하는 항모는 총 3척으로 늘었다.
중동에는 이미 에이브러햄 링컨호가 인도양에서, 제럴드 R. 포드호가 홍해에서 각각 작전을 수행해왔다.
미군의 3번째 중동 지역 항모 배치는 이란과의 불안정한 휴전이 이어지는 가운데 이란에 종전 합의를 더욱더 거세게 압박하는 동시에, 전쟁 재개 상황에도 대비하려는 포석으로 풀이된다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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미, 3번째 항공모함 중동 해역 투입… 니미츠급 부시호
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