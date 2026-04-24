경기도교육감 민주진보 단일 후보 선출 후폭풍 거세

대리납부와 관련해 “‘선거인 확정 전 가입자와 비용납부자가 일치하는지 반드시 확인해 달라’는 요청에 혁신연대 선관위로부터 ‘대납자를 걸러낼 대책이 없으며 수사기관의 압수수색 외에는 딱히 대책이 없다’는 답변을 받았다”면서 “

경기도교육감 진보 진영 단일 후보 선출과정에서 선거인단 대리 등록 및 가입비 대납 의혹이 제기돼 후폭풍이 거세게 일고 있다.전날 안민석 예비후보(전 국회의원)가 민주·진보 단일 후보로 발표된 후 유은혜 예비후보(전 교육부 장관) 측이 선거인단 대리 등록과 회비 대리납부 의혹 제기와 함께 경기교육혁신연대에 수사 의뢰를 요청하는 내용이 포함된 이의 신청서를 제출했다.이어 23일에는 경기교육혁신연대에 참여했던 6개 단체가 긴급 기자회견을 열어 “대리 등록·대납이 사실로 확인되면 단일화 결과를 원천 무효화하라”며 혁신연대에 수사 의뢰를 촉구하고 나섰다.이들 단체들은 “선거인단 모집과 등록 과정에서 대리 등록, 원격 본인 인증, 가입비 대납 가능성이 제기됐다”며 “이는 혁신연대가 스스로 정한 가장 기본적 원칙을 정면으로 흔드는 사안”이라고 지적했다. 이어 “원격 인증을 안내하거나 타인의 도움을 통한 가입 절차 진행 정황이 드러났고, 가입비 대납 또한 얼마든지 가능했다는 문제점이 확인됐다”고 덧붙였다.그러면서 이들은 “이는 단순한 절차 미비가 아닌, 민주·진보 진영이 지켜야 할 공정과 투명성의 가치가 무너진 중대한 사건”이라며 “경선의 공정성이 무너지면 후보의 정당성도 설 수 없고, 절차가 무너지면 결과 역시 인정받을 수 없다”고 강조했다.유은혜 예비후보 측은 민주·진보 교육감 후보 단일화 선출 과정에서 발생한 원격 인증 및 선거인단 대리 납부 의혹과 관련해 혁신연대에 공식 이의신청서를 전날 제출했다고 밝혔다.유 예비후보 측은 신청서을 통해 “이번 사안이 선거인단 모집 과정에서 발생한 원격 인증과 대리 납부 문제로, 단일화 규정 위반 여부를 명확히 가려야 할 중대한 사안”이라며 선거인단 대리 등록과 대리 납부 여부에 대한 수사를 요청하고, 수사 결과가 나올 때까지 단일화 후보 확정을 유보할 것을 요구했다.경기교육혁신연대 규정 제9조에는 ‘선거인단 등록 시 반드시 본인 인증 절차를 거치고 가입비 역시 본인 명의로 납부해야 한다’ ‘대리 납부, 집단 일괄 등록, 금품 제공을 통한 조직적 동원은 금지한다’ 등이 담겨있다.특히 유 예비후보 측은 “대리납부 가능성 확인을 위해 자체 테스트를 실시한 결과 실제로 제3자가 대리 입력 후 본인 인증만 확인하면 대리결제를 진행해도 아무런 제한 없이 선거인단 가입이 완료된 사례가 있었다”면서 “해당 가입자가 투표까지 마친 사실도 확인됐다. 이는 대리납부가 불가능한 시스템이라고 공언했던 혁신연대 측의 설명과 배치된다”고 했다.그러면서 유 예비후보 측은선거인단 전체에 대한 대리 등록 및 대납 여부를 즉각 수사할 것을 요청하며, 수사 결과가 나올 때까지 후보 확정을 유보할 것을 강력히 요구했다. 수사 결과에 따라 단일화는 원천 무효해야 한다”고 말했다.수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지