李대통령 “베트남은 어느 식당 가도 실패 않는다더니…하노이 저녁 아름다워”

이재명 대통령 SNS 화면 캡처

하노이의 저녁은 참으로 아름다웠다”면서 “호안끼엠 호수와 구시가지 골목을 걸으며 베트남 국민 여러분과 반가운 인사를 나눴다. 격식 있는 일정이 아닌 일상의 공간에서 마주할 수 있어 더욱 의미 있는 시간이었다”고 밝혔다.

베트남에서는 어느 식당에 들어가도 실패하지 않는다던데, 그 말이 사실이더군요. 덕분에 맛있는 저녁 식사를 즐기고 갑니다 ^^”라며 글을 맺었다.

이재명 대통령 SNS 화면 캡처

하노이 호안끼엠 호수 인근 구시가지를 산책하며 현지 주민들을 만났다.

이 대통령 부부는 인근 식당으로 자리를 옮겨 쌀국수와 볶음밥으로 저녁 식사를 한 후

호수 일대를 다시 산책하며 주민들에게 손을 흔들어 인사를 보내며 일정을 마무리했다.