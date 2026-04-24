‘정명근 원팀 승리’…민주당 화성시장 경선 나선 후보들
더불어민주당 화성시장 경선에 나섰던 김경희 전 화성시의회 의장과 진석범 전 청와대 선임행정관, 배강욱 당대표 특보 등이 23일 정명근 민주당 화성시장 후보 선거사무소를 방문해 ‘원팀 협약’을 맺고 정명근 후보의 ‘6·3 화성시장 선거 승리’를 다짐했다.
정명근 후보는 “김경희·진석범·배강욱 후보의 원팀 구성을 위한 위대한 결단을 환영한다”며 “이번 화성시장 선거에서 반드시 승리해 민주당의 가치를, 화성의 미래를 위해 대한민국 1등 도시로 자리매김할수 있도록 노력하겠다”고 약속했다. 이어 “세 후보의 정책과 공약 비전을 이어 받아 더 빨리 더 많이 실천해 나가도록 하겠다”고 덧붙였다.
김 전 화성시의회 의장은 “오늘 원팀 결성으로 이제 우리는 모두 하나가 됐다.원팀 정신에 입각해서 올바른 선거문화를 정착할수 있도록 노력하겠다”며 “화성갑 지역에도 민주당의 파란물결이 넘치도록 하나의 원팀으로 맛있는 만남이 되자”고 말했다.
진 전 선임행정관은 “4년전 단일화로 정명근 후보를 도왔던 기억이 난다. 이번에도 정 후보를 도와 당선을 이끌겠다”며 “선거 과정의 앙금을 모두 잊어 주시고 함께 원팀으로 가자. 우리 모두 정 후보의 당선과 내란세력 척결의 선봉에 서 주시고 빨간색과 이상한 색을 몰아 내도록 하자”고 강조했다.
배 당대표 특보는 “4년전 진석범 후보와 함께 현충탑에서 정명근 후보로 단일화를 했다”며 “이번에도 단일화의 힘을 발휘해 우리는 하나의 힘을 보여주자”고 말했다.
이에 따라 정명근 후보는 당원과 지지자 모두의 한마음 한뜻을 모아 본선에 임하게 됐다.
화성=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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