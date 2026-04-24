정동영 발언 논란에 靑 “한·미 약간의 인식차…정상 협력상태 돌아가야”
청와대가 최근 정동영 통일부 장관의 ‘구성 핵시설’ 발언과 관련해 미국과 지속적으로 소통하고 있다며 “정상적인 협력 상태로 조속히 돌아가야 한다”고 밝혔다.
위성락 국가안보실장은 23일(현지시간) 베트남 하노이에 마련된 프레스센터 브리핑에서 “미국과 이 문제에 대해 많은 소통을 하고 있다. 정 장관이 직접 소통을 한 경우도 있고, 외교 채널과 저도 미국과 지금의 입장으로 소통하고 있다”고 말했다.
정부의 기본적인 입장은 정 장관의 발언이 한·미 간 주고받은 비밀정보에 기인한 것이 아니며, 이른바 ‘오픈소스’에서 취득했다는 것이다.
위 실장은 “이재명 대통령께서 X(엑스)에 올리신 입장이 정부의 입장이며, 그 핵심은 미국으로부터 정보 교류 받은 것을 유출한 것은 아니라는 것”이라며 “정부에서는 다 그렇게 생각하고 있다”고 말했다.
이어 “정 장관의 직접적인 설명에 따르면 미국이 우리에게 공유한 정보에 기초한 것이 아니기 때문에, 미국이 공유한 정보를 유출했다고 보지 않는 것이라는 (정부의) 입장”이라며 “미국이 어떻게 볼지는 모르겠지만, 정 장관의 머릿속이나 기억 속에는 미국으로부터 온 정보와는 무관하다는 말씀을 반복적으로 하고 있다”고 설명했다.
위 실장은 “(한·미 간) 약간의 인식 차”라며 “발언을 한 정 장관은 미국에서 온 정보와는 무관하게 다른 오픈 소스에서 취득한 것을 얘기했을 뿐이라는 것이고, 미국은 자기들이 준 정보가 흘러간 것이라고 생각을 하는 것 같은데, 상황을 명확히 하고, 앞으로 나갈 길을 정리해 단기간에 수습하려 한다”고 강조했다.
다만, 정 장관이 언급한 내용 자체는 한·미 간 ‘연합 비밀’이었던 것은 맞는 것으로 보인다.
위 실장은 “지금은 다 알려져서 거의 아무나 얘기하는 사안이 돼 버리고 말았는데, 원래 그것은 비밀이고, 그걸 한국과 공유해서 한·미 간에 연합 비밀이 되었을 것”이라며 “그러나 정 장관이 언급한 것이 이 연합 비밀을 듣고 그에 의해 (발언)했다면 큰 문제가 될 수 있겠지만, 정 장관은 일관되게 본인은 그런 정보를 브리핑받은 적이 없다(고 한다). 그러니까 연합 비밀은 정 장관에게는 여전히 비밀인 것”이라고 강조했다.
그러면서 “그래서 이제 사단(사달)이 난 것인데, 연합 비밀이라는 것과 정 장관이 말한 것과는 조금 구분해야 한다”고 덧붙였다.
위 실장은 정 장관 발언을 둘러싼 논란을 조속히 매듭짓겠다는 의지를 피력했다.
위 실장은 “구성 발언으로 생겨난 현상을 (한·미 간) 소통을 통해 잘 정리해야 한다고 생각한다”면서 “정상적인 협력 상태로 조속히 돌아가야 한다고 생각하고, 그런 방향에서 미국과 협의를 진행하고 있다”고 전했다.
그러면서 이 문제가 정치 쟁점화되는 것에 대한 강한 우려를 나타냈다.
위 실장은 “이 과정에서 이 문제가 국내적으로 과도하게 논란 대상이 되고, 또 정치 쟁점이 될 경우, 단기간에 상황을 수습하고 전과 같은 상태로 돌아가는 데 장애가 있을 수 있다”고 말했다.
위 실장은 쿠팡과 관련한 일련의 상황이 한·미 간 안보협상에 영향을 미치고 있다는 점도 공개했다.
위 실장은 “지금의 현상은 쿠팡의 문제가 한·미 간의 안보 협의에 영향을 주고 있는 것은 사실”이라며 “정부는 쿠팡의 문제는 법적 절차대로 진행하고, 안보 협상은 안보 협상대로 진전해야 한다는 입장으로 미국과 많은 논의를 하고 있다”고 설명했다.
이어 “안보 협의가 지연되고 있는 것 또한 사실이고, 그것이 동맹 관계 전체에 도움이 안 된다고 생각하기 때문에 (안보 협상을) 지연시키지 않아야 한다, 조속히 재개돼야 한다는 입장을 취하고 있다”며 “그 입장에 따라 미국과 지난 수개월 동안 많은 협의를 하고 있다”고 말했다.
그러면서 “계속 노력해서 여러분에게 진전된 입장을 보고할 수 있기를 기대하고 있다”고 부연했다.
전시작전통제권 전환에 대한 제이비어 브런슨 주한미군사령관의 “정치적 편의주의가 조건을 앞질러서는 안 된다”는 발언에 대해 위 실장은 “저희가 이것(전작권 전환)을 추진하는 것이 어떤 정치적 편의주의는 아니다”라고 정면 반박했다.
위 실장은 “지금 정부는 가급적 단기간 내에 (전작권) 전환을 완료한다는 것이고 그런 방향으로 양측 간 협의가 진행 중”이라며 “전작권 전환 문제는 오래된 현안이고, 지금까지 조건을 맞추려는 노력을 10여년간 해왔고 많은 부분에서 진전이 이뤄져 있기 때문에 이것을 정치적 편의주의라고 보기는 어렵다”고 말했다.
또 일각에서 차기 주한미국대사로 지명된 미셸 박 스틸에 대한 극우 성향 논란과 관련해 위 실장은 “그렇지 않다”며 “보수적인 정치인이고, 트럼프 행정부와 가깝기 때문에 대사로 오시면 한·미 관계를 풀어가는 데 좋은 역할을 할 것으로 기대된다”고 말했다.
하노이=최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr
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