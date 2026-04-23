종로구 신청사 건립 본격화… 2031년 준공 목표
‘종로구청·소방합동청사 통합개발 사업’이 행정안전부 제1차 지방재정 중앙투자심사를 조건부 통과했다. 최초 계획 수립 이후 12년 만에 사전 행정 절차를 끝내며 본격 추진 단계에 들어선 것이다. 준공 목표는 2031년이다.
종로구청·소방합동청사 통합개발 사업은 기존 종로구청 부지(수송동 146-2)에 지하 6층~지상 16층, 연면적 8만3986㎡ 규모의 건물을 짓는 사업이다. 총사업비는 6145억원이다. 시비 1870억원, 구비 4275억원이 투입된다.
통합 청사에는 구청 본관, 구의회, 보건소, 주민 편의시설이 들어선다. 소방합동청사에는 종로소방서, 소방재난본부, 종합방재센터가 입주한다.
앞서 종로구는 2019년 계획을 확정하고 매장 문화재 발굴, 문화재 보존 대책 수립, 옛 수송초 건물 철거 등의 절차를 거쳤다. 지난해 7월 타당성 재조사를 실시했고 지난 1월 실시설계를 마쳤다. 다음 달 시공사 선정을 위한 절차에 돌입한다. 내년 착공, 2031년 준공이 목표다.
정문헌 종로구청장은 23일 “모든 절차가 끝난 만큼 지연 없이 사업을 추진해 신청사를 최고 수준의 행정·문화 복합공간으로 조성하겠다”고 말했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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