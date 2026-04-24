‘75회 거절’ 담긴 녹음 있는데… 무죄 선고된 성폭력 사건 재판소원 제기

공대위가 지난 23일 헌법재판소 앞에서 기자회견을 열고 있다. 공대위 제공

그러나 1·2심 재판부 모두 무죄를 선고했다. 판결문에 “피고인이 피해자의 내심의 의사를 정확하게 파악하지 못했을 가능성이 없지 않다”는 점을 이유로 들었다는 것이 공대위의 설명이다. 가해자의 폭행이나 협박이 ‘피해자의 반항을 불가능하게 할 정도’는 아니었기에 강간이 아니라고 판단한 것이다.