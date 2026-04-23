“호르무즈 ‘통행료’ 이란 계좌에 첫 입금”
이란 현지 언론 보도
이른바 ‘호르무즈해협 통행료’가 이란 국고 계좌에 처음으로 입금됐다고 이란 현지 매체들이 보도했다.
프레스TV·메흐르 등 이란 매체들은 23일(현지시간) 하미드 레자 하지 바바이 이란 의회 부의장이 ‘호르무즈해협 통행료에서 발생한 첫 수입이 중앙은행 계좌에 입금됐다’고 말했다고 보도했다.
이란 반관영 타스님 통신은 이날 한 국회의원 발언을 인용해 “이란이 호르무즈해협을 통과하는 선박으로부터 금액을 징수했고, 각 선박으로부터 징수하는 금액과 세금은 화물의 종류와 양, 위험도에 따라 다르다”며 “세금의 금액과 징수 방법은 이란이 결정한다”고 보도했다.
다만 이날 매체들은 납부 주체와 금액, 시점 등을 구체적으로 밝히지 않았다.
이란이 선박으로부터 받은 세금은 헌법에 따라 단일 계좌와 국고로 입금되고 있다고 전했다.
이란은 미국과의 전쟁 이후 전 세계 석유·가스의 20%가 지나가는 길목인 호르무즈 해협을 봉쇄하고, 일부 선박의 통행을 허용하는 대신 통행료를 걷겠다고 밝혀왔다.
통행료는 배럴당 1달러 정도로, 200만배럴급 초대형 유조선의 경우 200만달러(약 30억원)를 부과하는 것으로 알려졌다.
이란 의회도 최근 호르무즈해협에 대한 이란의 통제권을 명시하면서 통행료 징수의 법적 근거를 담은 법안을 본회의에서 가결했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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