노동계·소상공인 반발에 멈춘 ‘권리 밖 노동’ 입법

노동절 내 처리 어려울 듯

노동계 “분쟁 해결에서나 작용”

산업계 “영세사업장 부담 커져”

배달 라이더들이 지난해 7월 서울 용산구 대통령실 인근에서 집회를 여는 모습. 뉴시스

조작기소 국정조사 등 극심한 여야 대치와 지방선거 국면까지 겹쳐 노동절 전 일정 합의가 쉽지 않은 것으로 알려졌다.

재판에 가기 전 단계인 노동부 진정이나 단체교섭 단계에서는 추정이 작동하지 않는다는 것이다.

양경수 민주노총 위원장은 지난 23일 기자간담회에서 “노동자인지 아닌지에 대한 일관된 기준이 정립되어 있지 않은 현행 제도가 문제”라며 “근로기준법 정의 조항에 노동자 추정 조항을 담아 이 문제를 해소하는 것이 바람직하다”고 덧붙였다.