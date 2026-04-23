“전기·열 통합 인프라 구축하고, 건물 탄소중립 속도내야”
2026 전력산업포럼, 에너지 전환 시대 구조혁신 방안 모색
건물 탄소배출 25%…차등요금 등 수요관리 시급
“재생에너지 전환, 규제 완화하고 주민 수용성 제고해야”
에너지 전환의 일환으로 전력 소모 과정에서 발생하는 막대한 열에너지를 활용하는 방안이 확대돼야 한다는 제안이 나왔다. 발전소와 전력망 중심의 기존 에너지 정책에서 눈을 돌려야 한다는 것이다.
온실가스 배출의 25%를 차지하는 건물의 탄소 저감 관리(탄소 중립)도 시급한 과제로 떠올랐다. 에너지 전환은 탄소를 배출하는 화석 연료를 기반으로 한 에너지 체계를 태양광·풍력 등 재생에너지 중심의 지속 가능한 친환경 체제로 바꾸는 사회적·구조적 변화를 말한다.
23일 서울 여의도 국회도서관에서 ‘에너지 전환 시대, 지속 가능한 성장 전략을 묻다’를 주제로 진행된 ‘2026 전력산업포럼’에서는 에너지 전환을 위한 청사진이 제시됐다. 포럼은 국회 기후위기탈탄소경제포럼이 주최하고, 국민일보가 주관했다.
이번 포럼은 에너지 안보와 탄소 중립, 그리고 산업 경쟁력이라는 3개의 목표가 동시에 충돌하고 있는 현재의 에너지 이슈 속에서 지속가능한 미래 에너지 정책 방향을 모색해 보자는 취지로 마련됐다. 특히 미국·이란 전쟁 장기화 우려에 따른 에너지 위기론이 급부상하면서 에너지 전환은 시급한 국정과제로 떠오른 상태다.
‘에너지 전환 시대, 한국의 전략 과제’를 주제로 기조강연에 나선 홍종호 서울대 환경대학원 교수는 기후위기 대응 및 에너지 전환을 위한 국가 핵심 과제로 전기요금 및 전력시장의 정상화, 에너지 전환을 위한 병목 해소, 탈탄소 산업구조 확립, 지역상생 및 지역일자리 창출 등 정의로운 전환 실천 등을 제시했다.
홍 교수는 “전력 시장을 개방하고 경쟁을 도입해야 일자리 창출 등 지속가능한 경제 효과를 기대할 수 있다”면서 “아울러 에너지 전환에 있어서 까다로운 인허가 절차를 완화하고, 주민들의 수용성을 높이는 것도 중요한 과제”라고 짚었다.
종합패널 토론에서 신동현 에너지경제연구원 연구위원은 “정책의 우선순위를 전력 외에도 열에너지 수요 확립, 즉 전기와 열을 연결하는 인프라 전략을 수립하는 것이 중요하다”고 강조했다. 이정재 동아대 건축공학과 교수는 “건물을 놓고 볼 때 ‘탄소중립’을 위한 수요관리 차원에서 시간대별 요금에 대한 차등, 지역별 차등요금제 등을 통해 관리할 필요가 있다”면서 “에너지를 어떻게 생산하느냐보다는 어떻게 잘 사용하느냐가 더 중요해지는 시기”라고 말했다.
김성훈 한국에너지공단 태양광기획처장은 “재생에너지가 결국 자원안보”라며 “하지만 부지 찾는 일부터 다양한 규제가 걸림돌이 되고 있다. 이를 돌파하는 것이 관건”이라고 꼽았다. 또한 재생에너지 수익과 관련, 김 처장은 “대부부 외지인이 개발에 나서고 수익도 외지인들이 가져가는 행태가 이어지면서 마을 주민들의 불만을 야기하고 있다”면서 주민들의 수용성 개선이 절실하다고 강조했다.
앞서 국회 기후에너지환경노동위원회 김정호(더불어민주당) 위원장은 개회사를 통해 “에너지 전환은 한국경제의 성장동력과 직결되는 문제다. 포럼에서 논의된 내용을 입법과 예산 배정으로 뒷받침하도록 힘을 쏟겠다”고 밝혔다.
국회 기후위기탈탄소경제포럼 회원인 박정현(더불어민주당) 의원은 축사에서 “에너지 전환 문제는 지엽적인 부분보다는 어떻게 큰 판을 바꿀 것인지에 대해 함께 고민하는 것이 중요하다. 이번 포럼이 청사진을 제시해 주길 바란다”고 말했다.
김경호 국민일보 사장은 “국민 삶에 직결된 에너지 문제를 공론화하고 소중한 제언들이 정부 정책으로 이어질 수 있도록 함께하겠다”고 말했다. 이날 포럼에는 한국남부발전 재생에너지본부 윤상옥 전무를 비롯해 정·재계 및 학계, 산업계 인사들이 참석했다.
박재찬 이은철 기자 jeep@kmib.co.kr
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