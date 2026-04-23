오세훈, 27일 예비후보 등록 “시민 속으로 들어가 현장 뛰겠다”
오세훈 서울시장이 오는 27일 예비후보 등록을 시작으로 본격적인 선거 운동에 돌입한다.
오 시장 측은 23일 “당초 예상보다 이른 27일에 오 시장이 예비후보 등록을 할 예정”이라며 “시민 속으로 들어가 현장을 뛰겠다는 각오가 담겨 있다”고 밝혔다.
선거 캠프 사무실은 구도심인 종로 관철동 대왕빌딩에 마련될 계획이다. 캠프를 청년 정책 위주로 운영하고, 캠페인 역시 청년들이 참여하고 주도하는 구조로 진행될 예정이다.
오 시장 관계자는 “선거사무실을 구도심 개발의 시급성을 상징하는 지역으로 선택한 것은 도시 균형발전과 종로지역 등 구도심 발전 의지를 보여주는 것”이라며 “과시보다 시민의 눈높이에서 출발하겠다는 초심을 드러내는 동시에 현장 중심, 생활 밀착형 선거의 상징”이라고 말했다.
그는 이어 “민선8기 서울시정이 ‘동행·매력 특별시’를 기조로 약자와 동행하고 도시경쟁력을 높이는 데 주력해 왔다면 이번 선거 과정에서는 ‘더 건강하고 더 따뜻한 삶의 질 특별시’를 강조할 계획”이라고 설명했다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
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