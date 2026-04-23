‘전쟁 데드라인’ 앞둔 트럼프… “지지 안 해” 공화당도 균열 움직임

전쟁권한법 60일 시한 일주일여 앞

오바마·바이든 때 처럼 무시 가능성도

공화당 소속 의원들 잇따라 경고장

도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스

CNN은 “하락세는 전쟁 전부터 나타났지만 이번 전쟁은 트럼프의 약점을 더욱 공고히 하고 있는 것으로 보인다”고 전했다.

이미

일부 공화당 의원은 60일이 변곡점이 될 수 있다고 경고했다. 공화당 소속 존 커티스 상원의원은 지난 1일 “의회 승인 없이 60일 이상의 군사 작전을 지지하지 않을 것”이라고 논평했다. 브라이언 마스트 하원의원도 지난 16일 하원에서 전쟁 반대 결의안을 저지한 후 5월 1일을 언급하며 “60일 후에는 표결 결과가 달라질 수도 있다”고 말했다. 의회 승인 없는 전쟁에 반대 의사를 밝힌 의원도 있다. 공화당 소속의 존 허스테드 상원의원은 지난 15일 타임지에 “대통령은 이 상황이 몇 달이 아니라 몇 주 동안만 지속되길 원한다고 말했으니 그 목표를 고수해야 한다”고 말했다.