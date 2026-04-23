“중국과도 할 만하다” 탁구대표팀, 세계선수권 막판 담금질

신유빈이 23일 충북 진천선수촌에서 열린 2026 런던 세계탁구 단체전선수권대회 미디어데이 행사에서 훈련하고 있다. 뉴시스

석은미 여자대표 팀 감 독은 “완전한 세대교체다. 여자탁구가 다 시 전성기를 맞이할 시발점이 될 것”이라고 내다봤다.

장우진이 23일 충북 진천선수촌에서 열린 2026 런던 세계탁구 단체전선수권대회 미디어데이 행사에서 훈련하고 있다. 연합뉴스