“나폴리 3대 피자를 집에서” 이마트, ‘다미켈레’ 단독 출시
이마트가 이탈리아 나폴리 3대 피자 맛집으로 꼽히는 ‘다미켈레’의 마르게리타 피자를 단독으로 선보인다. 유명 셰프와의 지식재산(IP) 상품 협업 대상을 전 세계로 확대해 해외 맛집의 메뉴를 집에서도 즐길 수 있게 한 것이다.
23일 이마트에 따르면 150년 전통을 가진 다미켈레는 ‘월드 아르티장 피자 체인 2025’에서 1위를 차지한 피자 전문점이다. 2010년 영화 ‘먹고, 기도하고, 사랑하라’에서 배우 줄리아 로버츠가 피자를 즐긴 장소로도 잘 알려져 있다. 이마트는 이탈리아 냉동 피자 제조업체 ‘론카딘’과 협업해 현지의 쫄깃한 도우와 새콤한 토마토소스 맛을 구현했다.
이마트는 국내 소비자들의 해외여행 경험이 늘면서 입맛이 세계화되고 있는 점을 공략하고 있다. 한국관광공사에 따르면 지난해 해외여행을 떠난 사람은 2955만여명으로 코로나19 이전 수준 회복을 넘어 역대 최다 인원을 기록했다.
이에 따라 지난해 이마트가 해외에서 직소싱을 통해 들여온 가공식품 매출도 전년 대비 10.6% 신장했다. 이마트는 해외 생산자와 직접 거래 하는 방식을 통해 중간 유통 단계를 줄여 가격을 낮추는 상품 공급 전략을 이어가고 있다.
이마트는 향후 해외 유명 맛집을 중심으로 협업을 늘려나간다는 계획이다. 다음 달엔 태국 방콕 ‘팁사마이’의 세 가지 대표 메뉴를 선보인다. 팁사마이는 미쉐린 가이드 빕 구르망에 선정된 팟타이 전문레스토랑이다.
류성신 이마트 해외소싱담당 가공소싱팀장은 “해외 유명 맛집 직소싱 프로젝트는 고객분들께 ‘여행을 대신하는 음식’이자 ‘프리미엄 일상식’으로 자리매김하는 것이 목표“라며 “앞으로도 해외 유명 맛집을 중심으로 협업 상품 개발을 지속할 예정”이라고 말했다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사