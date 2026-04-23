[속보] 민주당, 인천 연수갑 송영길·계양을 김남준 전략공천
더불어민주당이 23일 6·3 지방선거와 함께 치르는 인천 연수갑 보궐선거에 송영길 전 대표를, 계양을엔 김남준 전 청와대 대변인을 각각 전략공천하기로 결정했다.
연수갑은 박찬대 인천시장 후보가 3선을 지낸 지역구로, 박 후보가 시장 선거에 출마하면서 보궐선거가 치르지게 된 곳이다.
송 전 대표는 2000년 제16대 총선을 시작으로 인천 계양을에서 21대까지 5선 국회의원을 지냈다. 이번에 지역구를 바꿔 6선에 도전하게 된 셈이다.
김 전 대표인이 출사표를 던진 계양을은 이재명 대통령이 현역 의원일 때 지역구였던 곳으로, 이 대통령의 대선 출마와 당선으로 이번에 보선이 진행되게 됐다.
김 전 대변인은 지난해 6월 이 대통령 취임 직후 대통령실 제1부속실장에 임명됐으며, 같은 해 9월부터는 대변인을 맡았었다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
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