[속보] 민주당, 인천 연수갑 송영길·계양을 김남준 전략공천

송영길 더불어민주당 전 대표. 연합뉴스

계양을엔 김남준 전 청와대 대변인을 각각 전략공천하기로 결정했다.

송 전 대표는 2000년 제16대 총선을 시작으로 인천 계양을에서 21대까지 5선 국회의원을 지냈다. 이번에 지역구를 바꿔 6선에 도전하게 된 셈이다.

김 전 대표인이 출사표를 던진 계양을은 이재명 대통령이 현역 의원일 때 지역구였던 곳으로,

이 대통령의 대선 출마와 당선으로 이번에 보선이 진행되게 됐다.

김 전 대변인은 지난해 6월 이 대통령 취임 직후 대통령실 제1부속실장에 임명됐으며,

같은 해 9월부터는 대변인을 맡았었다.