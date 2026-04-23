경주시, 인도네시아 상수도 공기업과 협약…물산업 해외 진출 확대
경북 경주시가 인도네시아 상수도 공기업과 협력체계를 구축하며 물 산업 해외 진출에 속도를 내고 있다.
경주시는 인도네시아 ‘페룸다 티르타 알 반타니 카부파텐 세랑’과 상하수도 협력 양해각서(MOU)를 체결했다고 23일 밝혔다. 협약식은 이날 경주시청 대외협력실에서 열렸다.
해당 기업은 인도네시아 반튼주 세랑 지역에서 약 30만가구 160만명에 상수도를 공급하는 지방공기업으로, 2024년과 2025년 ‘TOP CEO BUMD(우수 지방공기업)’를 연속 수상하며 경영 역량을 인정받았다.
양 기관은 이번 협약을 통해 상하수도 처리기술 협력과 서비스 지원, 인적 교류 등 분야에서 협력하기로 했다.
시는 자체 개발한 급속수처리기술(GJ-R)과 하수고도처리기술(GK-SBR)을 기반으로 기술 지원과 운영 노하우를 제공하고, 세랑 공기업은 사업 추진을 위한 행정 지원과 부지 제공 등을 맡는다.
협약에 앞서 양 기관 관계자들은 경주시 물정화 장치와 정수장, 하수처리장 등을 둘러보며 기술 적용 사례를 확인했다. 이를 토대로 인도네시아 세랑 지역 도입 방안을 구체화하고, 시범사업과 공적개발원조(ODA)사업 연계 등을 통해 사업을 확대할 계획이다.
시는 현재 인도네시아 반튼-세랑 지역 정수시설 설치사업(2만1600t/일)과 솔로 하수처리장 개보수 사업(200t/일)을 추진 중이다. 또 콜롬비아와 베트남 등지에서 물정화 기술 실증사업을 진행해 왔다.
최혁준 경주시장 권한대행은 “이번 협약은 경주시의 우수한 물정화기술을 인도네시아에 도입하기 위한 중요한 출발점”이라며 “앞으로도 해외 협력을 통해 물 문제 해결에 기여하겠다”고 말했다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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