이부진 전 남편, ‘연천 감금 연루 사건’ 1심서 징역 1년
이부진 호텔신라 사장의 전 남편인 임우재(사진) 전 삼성전기 고문이 지난해 경기도 연천군에서 발생한 80대 노인 감금·폭행 사건과 거짓 자살 소동에 가담한 혐의로 1심에서 실형을 선고받은 사실이 뒤늦게 확인됐다.
의정부지법 제11형사부(재판장 오창섭)는 지난해 12월 30일 위계에 의한 공무집행방해 혐의로 기소된 임 전 고문에게 징역 1년을 선고했다.
임 전 고문은 2025년 4월 경기 연천군에서 80대 할머니 A씨가 40대 무속인 B씨 일당에게 감금되고 폭행당한 사건과 관련해 수사기관의 법 집행을 방해한 혐의로 재판에 넘겨졌다.
재판부는 임 전 고문이 직접 감금이나 폭행에 가담하지는 않았으나, 사건 발생 이후 수사 과정을 방해하는 계획에 적극 가담했다고 판단했다.
임 전 고문과 연인 관계인 무속인 B씨는 2025년 4월 ‘A씨 가족이 빌려준 주거지의 전기를 끊고 나를 비하했다’는 이유로 사과를 요구하며 A씨를 감금했다.
B씨는 자신이 심리적으로 지배한 A씨의 손자 등을 동원해 며칠간 A씨를 방에 가둔 채 폭행하고 감시한 것으로 조사됐다.
이후 A씨가 탈출해 경찰 수사가 진행되자 B씨 등은 처벌을 피하려고 거짓 자살 소동극을 꾸며 수사 방해를 시도했다.
B씨는 사건의 참고인인 A씨의 손녀가 ‘경찰의 강압수사로 너무 무섭고 살 자신이 없다’는 취지의 유서 형식의 메시지를 가족에게 발송하게 하고, 손자에게 여동생의 실종신고를 하게 했다.
자살 의심 신고를 접수한 경찰과 소방 당국은 수색견 등을 동원해 일대 수색 작업을 진행하는 등 공권력이 낭비됐다.
수색 과정에서 임 전 고문과 B씨가 손녀를 태우고 이동하는 모습이 CCTV에 포착돼 결국 이들의 거짓은 들통났다.
재판부는 임 전 고문이 A씨의 감금과 폭행에 직접 연루되지는 않았지만 B씨의 범행을 인식한 채 처벌을 면하기 위해 증거조작에 가담하고 범행의 고의를 부인하는 등 반성하는 모습을 보이지 않았다고 판단했다.
재판부는 “피고인은 피해자에게 욕설하기도 하고 폭행 후 피해자의 모습을 봤던 터라 B씨의 범행 사실을 인식하고 있었다”며 “피고인은 B씨와 허위 실종신고를 공모하고 A씨의 손녀를 자신의 승용차에 태워 인계해 위계에 의한 공무집행방해죄가 넉넉히 인정된다”고 양형 이유를 설명했다.
이번 사건으로 감금 및 폭행 혐의를 받은 B씨는 특수중감금, 위계공무집행방해 등 혐의로 기소돼 징역 6년을 선고받았다. 폭행에 가담한 A씨의 손자는 징역 3년을 선고받았다.
현재 임 전 고문 측은 1심 판결에 불복해 항소심을 진행 중이다.
1999년 이부진 호텔신라 사장과의 결혼으로 세간의 주목을 받았던 임 전 고문은 2020년 대법원까지 이어진 이 사장과의 이혼 소송 종료 이후 공개 활동을 하지 않았다.
연천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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