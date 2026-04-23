이부진 전 남편, ‘연천 감금 연루 사건’ 1심서 징역 1년

임 전 고문과 연인 관계인 무속인 B씨는 2025년 4월 ‘A씨 가족이 빌려준 주거지의 전기를 끊고 나를 비하했다’는 이유로 사과를 요구하며 A씨를 감금했다.

동원해 며칠간 A씨를 방에 가둔 채 폭행하고 감시한 것으로 조사됐다.

이후 A씨가 탈출해 경찰 수사가 진행되자 B씨 등은 처벌을 피하려고

수사 방해를 시도했다.

B씨는 사건의 참고인인 A씨의 손녀가

가족에게 발송하게 하고, 손자에게 여동생의 실종신고를 하게 했다.

범행을 인식한 채 처벌을 면하기 위해

증거조작에 가담하고 범행의 고의를 부인하는 등 반성하는 모습을 보이지 않았다고 판단했다.

“피고인은 B씨와 허위 실종신고를 공모하고 A씨의 손녀를 자신의 승용차에 태워 인계해 위계에 의한 공무집행방해죄가 넉넉히 인정된다”고 양형 이유를 설명했다.

이번 사건으로 감금 및 폭행 혐의를 받은 B씨는

특수중감금, 위계공무집행방해 등 혐의로 기소돼

징역 6년을 선고받았다. 폭행에 가담한 A씨의 손자는 징역 3년을 선고받았다.

1999년

결혼으로 세간의 주목을 받았던 임 전 고문은 2020년 대법원까지 이어진 이 사장과의 이혼 소송 종료 이후 공개 활동을 하지 않았다.