인쇄용지 값 71% 폭등, 배후는 ‘담합’…한솔제지 등 제지업계 6개사 3383억 과징금 폭탄

공정위, 한국제지·홍원제지 고발

“소비자 가격에도 전가 가능성”

공정거래위원회가 3년 넘게 인쇄용지 가격 담합 행위를 벌인 국내 제지 업체 6곳에 3000억원대 과징금을 부과하고 2곳은 검찰에 고발했다. 과징금 규모는 제지 업계 담합 기준 최고 수준이다.

업체들은

공중전화나 식당 전화 등을 활용해

연락을 주고받았고, 경쟁사 연락처도 이니셜이나 가명으로 메모하는 등 치밀하게 담합 행위를 은폐했다.

담합 기간 인쇄용지 가격은 평균 71% 상승한 것으로 분석됐다.

공정위는 2023년 기준 시장점유율 97% 이상을 차지하는 사업자들이 가격을 끌어올리면서 출판·인쇄업계 비용 부담이 커졌고, 소비자 가격에도 일부 전가됐을 것으로 판단했다.

반복 담합을 근절하기 위한