내일부터 합성니코틴 액상 전담도 ‘담배’… 값도 오른다

정부, 합성니코틴도 담배 규정

금연구역 흡연 불법

수입·제조·판매 허가 받아야

손쉬운 온라인 구매 불가능해져

㎖당 제세부담금 899.5원 붙어

보건복지부는 이날 액상형 전자담배 등에 대한 단속을 2개월간 유예한다는 내용의 공문을 각 지방자치단체에 전달했다. 법 시행 이전 반출·수입 신고된 기존 재고 제품은 단속 대상이 아니므로 현장에서 재고 제품 여부를 확인하기 어렵다는 이유에서다. 계도 기간 종료 이후에는 현장 점검을 통해 즉시 규제에 나선다는 계획이다.