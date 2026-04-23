1기 공관위 ‘기득권 타파’도 무위…시작부터 끝까지 망친 국힘 경선

[정치 언박싱]

“공천 공정성 강조했으나 갈등만 촉발”

박맹우 무소속 출마…“지도부 조율 부족으로 지역 갈등만”



1기 공천관리위원회가 내세웠던 ‘기득권 타파’는 현직 지자체장의 완승으로 무위로 돌아갔다. 용광로 같은 경선으로 컨벤션 효과를 일으키겠다는 계획은 당원 무관심 속에 서로를 할퀸 상처만 훈장으로 남았다. 국민의힘의 6·3 지방선거 공천이 끝나기도 전에 벌써 회의론에 휩싸이는 모습이다. 한달 넘게 이어진 공천 잡음은 지도부의 정치력 부재에 대한 성토로 메아리치고 있다.



장동혁 지도부는 공천 공정성을 강조하며 1기 공천관리위원회에 전권을 위임했다. 그러나 물밑 갈등 조정과 경쟁력 있는 후보의 전략적 안배 역할이 사라지며 출마자 간 갈등만 야기했다. 기준이 불분명한 공천배제(컷오프)로 여러 곳에서 법적 다툼이 발생했고, 대구는 아직도 내홍이 지속되고 있다. 이로 인해 경선의 매력 자체가 사라졌다는 비판이 제기된다.



대구·경북(TK) 지역의 한 의원은 23일 “영남권 기득권 타파 기조는 당 안팎에서 일정 부분 공감대를 얻었으나, 그럼에도 중진 컷오프 시도가 실패한 건 지도부의 권위가 약했기 때문”이라며 “중진들의 불만을 공천 안배 등으로 잠재울 정치력이 지도부에 없었다”고 성토했다. 수도권의 한 의원도 “지도부가 보수 대통합의 모습을 보였으면 경쟁력 있는 후보가 더 참여했을 것”이라며 “스탠스 변화가 없으니 경선판 자체가 커지지 않는다”고 지적했다. 이어 “결국 지도부의 정치력 부족이 경선 과정에서 잡음이 나오는 가장 큰 이유”라고 덧붙였다.



갈등 조절 실패 여진은 전국으로 확대되고 있다. 울산에서는 김두겸 시장의 재선 도전에 맞서 박맹우 전 시장이 무소속 출마를 강행했다. 영남권의 한 중진 의원은 “선거 승리를 위해선 김상욱 민주당 의원의 울산 남구 보궐선거 지역구를 박 전 시장에게 안배하는 등 물밑 조율을 해야 했다”며 “지도부가 부산 북갑에 공천하겠다고만 떠들 게 아니다”고 말했다.





연이은 경선 잡음은 공천 지연 악재로 이어지고 있다. 주요 여론조사에서 경쟁력 우위를 보이는 여당은 일찌감치 광역단체장 공천을 마무리하고, 재보궐 선거 공천까지 속도를 내고 있다. 당 관계자는 “1등 선수는 이미 레이스를 도는데 2등 선수가 대기실에서 여유 부리는 꼴”이라고 자조했다. 박동원 폴리컴 대표도 “지선에서는 후보를 일찍 확정해 현장에서 오래 뛰게 하는 것이 핵심인데, 선거를 한 달여 앞두고도 공천을 마무리 못 한 지금 상황은 이해하기 어렵다”며 “현재 지도부가 상황을 통제하지 못하고 있는 모습”이라고 지적했다.



전남광주통합특별시장 후보가 된 이정현 전 공관위원장의 오판을 지적하는 목소리도 나온다. 박 대표는 “지방선거는 지역 기반의 투표 성향이 강해 신인이 부상하기 어려운 구조”라며 “이를 무시한 채 신인 등용 프레임을 앞세우면서 첫 단추부터 어긋난 것”이라고 평가했다. 결국 공천 시작부터 끝까지 잘 돌아가는 게 하나도 없다는 냉혹한 평가에 직면한 것이다.



최수진 기자 orca@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 1기 공천관리위원회가 내세웠던 ‘기득권 타파’는 현직 지자체장의 완승으로 무위로 돌아갔다. 용광로 같은 경선으로 컨벤션 효과를 일으키겠다는 계획은 당원 무관심 속에 서로를 할퀸 상처만 훈장으로 남았다. 국민의힘의 6·3 지방선거 공천이 끝나기도 전에 벌써 회의론에 휩싸이는 모습이다. 한달 넘게장동혁 지도부는 공천 공정성을 강조하며 1기 공천관리위원회에 전권을 위임했다. 그러나 물밑 갈등 조정과 경쟁력 있는 후보의 전략적 안배 역할이 사라지며 출마자 간 갈등만 야기했다. 기준이 불분명한 공천배제(컷오프)로 여러 곳에서 법적 다툼이 발생했고, 대구는 아직도 내홍이 지속되고 있다. 이로 인해 경선의 매력 자체가 사라졌다는 비판이 제기된다.대구·경북(TK) 지역의 한 의원은 23일 “영남권 기득권 타파 기조는 당 안팎에서 일정 부분 공감대를 얻었으나, 그럼에도 중진 컷오프 시도가 실패한 건 지도부의 권위가 약했기 때문”이라며 “중진들의 불만을 공천 안배 등으로 잠재울 정치력이 지도부에 없었다”고 성토했다. 수도권의 한 의원도 “지도부가 보수 대통합의 모습을 보였으면 경쟁력 있는 후보가 더 참여했을 것”이라며 “스탠스 변화가 없으니 경선판 자체가 커지지 않는다”고 지적했다. 이어 “결국 지도부의 정치력 부족이 경선 과정에서 잡음이 나오는 가장 큰 이유”라고 덧붙였다.갈등 조절 실패 여진은 전국으로 확대되고 있다. 울산에서는 김두겸 시장의 재선 도전에 맞서 박맹우 전 시장이 무소속 출마를 강행했다. 영남권의 한 중진 의원은 “선거 승리를 위해선 김상욱 민주당 의원의 울산 남구 보궐선거 지역구를 박 전 시장에게 안배하는 등 물밑 조율을 해야 했다”며 “지도부가 부산 북갑에 공천하겠다고만 떠들 게 아니다”고 말했다.연이은 경선 잡음은 공천 지연 악재로 이어지고 있다. 주요 여론조사에서 경쟁력 우위를 보이는 여당은 일찌감치 광역단체장 공천을 마무리하고, 재보궐 선거 공천까지 속도를 내고 있다. 당 관계자는 “1등 선수는 이미 레이스를 도는데 2등 선수가 대기실에서 여유 부리는 꼴”이라고 자조했다. 박동원 폴리컴 대표도 “지선에서는 후보를 일찍 확정해 현장에서 오래 뛰게 하는 것이 핵심인데, 선거를 한 달여 앞두고도 공천을 마무리 못 한 지금 상황은 이해하기 어렵다”며 “현재 지도부가 상황을 통제하지 못하고 있는 모습”이라고 지적했다.전남광주통합특별시장 후보가 된 이정현 전 공관위원장의 오판을 지적하는 목소리도 나온다. 박 대표는 “지방선거는 지역 기반의 투표 성향이 강해 신인이 부상하기 어려운 구조”라며 “이를 무시한 채 신인 등용 프레임을 앞세우면서 첫 단추부터 어긋난 것”이라고 평가했다. 결국 공천 시작부터 끝까지 잘 돌아가는 게 하나도 없다는 냉혹한 평가에 직면한 것이다.최수진 기자 orca@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지