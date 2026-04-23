“성과급 더 달라”…삼성전자 노조 집회에 4만명 집결
삼성전자 노동조합이 영업이익 15% 성과급 지급과 성과급 상한제 폐지 등을 요구하며 개최한 집회에 약 4만명의 참가자가 운집했다.
삼성전자 3개 노조(초기업노조 삼성전자지부·전국삼성전자노조·삼성전자노조 동행)가 결성한 공동투쟁본부는 23일 경기도 평택 삼성전자 사업장 앞에서 결의대회를 열었다. 주최 측 추산 3만9000명, 경찰 추산 4만명이 현장에 모였다.
노조는 지난해 말부터 교섭을 이어 왔음에도 성과급 제도가 아직 불투명하며, 사측은 일회성 포상으로 사안을 마무리하려 했다고 비판했다. 자신들의 투쟁이 한국의 경쟁력을 위한 싸움이라고도 주장했다.
최승호 초기업노조 삼성전자지부장은 “대한민국 최고의 이공계 인재들이 가장 중요한 미래 산업이 아닌 다른 길을 택하고 있다”며 “핵심 산업 종사 인력에 대한 정당한 보상이 없다면 누가 미래를 책임지겠는가”라고 반문했다. 일각의 지적과 달리 노조 측 요구가 무리하지 않다며 대만 TSMC 등 동종업계 경쟁 기업 사례를 들기도 했다.
집회 현장에는 시작 3시간 전부터 조합원들이 속속 도착했다. 참가자들은 ‘투명하게 바꾸고’ ‘상한폐지 실현하자’ 등 문구가 적힌 손팻말을 들고 선창에 따라 구호를 외쳤다. 경찰은 3개 기동대 등 경력 400명가량을 투입해 교통을 통제했다. 소방당국에서도 구급 인력 80명, 구급차 등 차량 18대가 배치됐다.
노조는 성과급 관련 요구사항을 두고 사측과 합의가 불발되면 다음 달 21일부터 오는 6월 7일까지 총파업에 들어간다는 계획이다. 일각에서는 올해 삼성전자 연간 영업이익 예상치를 대입해 총파업 현실화 시 사측이 18조~30조원의 피해를 볼 것으로 전망하고 있다.
이날 집회 장소 인근에서는 주주 측 ‘맞불 집회’도 열렸다. 집회에 참석한 대한민국 주주운동본부 회원들은 총파업이 실현될 경우 주주 재산에 직접적 피해가 갈 것이라며 주주 권익 보호를 주장했다. 이들은 “실적이 좋을 때는 과도한 성과급을 요구하면서, 실적이 좋지 않을 때는 책임을 분담하지 않는다”고 노조에 날을 세웠다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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