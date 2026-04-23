파리올림픽 사격 영웅 반효진 대구시 홍보대사 위촉
대구시는 23일 2024년 파리올림픽 사격 금메달리스트 반효진 선수를 대구시 홍보대사로 위촉했다.
시는 대구 출신 반 선수의 활기차고 당당한 이미지를 주요 정책과 도시 브랜드를 국내외에 알리는데 활용할 계획이다. 반 선수는 앞으로 2년 동안 대구의 매력을 국내외에 알리는 홍보대사로 활동한다. 시는 이번 위촉을 계기로 도시 브랜드 경쟁력을 한층 더 강화할 방침이다.
사격 국가대표로 활동 중인 반 선수는 현재 대구공공시설관리공단 사격선수단 소속이다. 입단 이후에도 뛰어난 실력을 선보이며 지역을 대표하는 스포츠 스타로 자리매김했다.
반 선수는 큰 경기에서도 좀처럼 흔들리지 않는 강한 정신력을 바탕으로 사격 입문 약 4년 만에 대한민국 하계올림픽 역대 최연소 금메달(2024년), 세계선수권대회 금메달(2025년) 등의 성과를 내며 한국 스포츠의 역사를 새롭게 썼다.
반효진 선수는 “대구시 홍보대사로 위촉돼 매우 기쁘고 영광스럽다”며 “다양한 활동을 통해 태어나고 자란 대구의 숨은 매력을 알리는 데 앞장서겠다”고 소감을 전했다.
김정기 대구시장 권한대행(행정부시장)은 “반효진 선수는 지역을 대표하는 세계적인 스포츠 스타로 그의 뛰어난 실력과 밝은 이미지는 대구의 매력을 널리 알리는 데 큰 힘이 될 것”이라고 말했다.
현재 대구시 홍보대사로 프로야구 삼성라이온즈 출신 전 야구선수 양준혁씨, 희극인 김민경씨, 프로야구 삼성라이온즈 소속 투수 원태인 선수가 활동 중이다. 시는 지역 출신 인재들을 적극 활용해 시민들에게 더욱 친숙하고 감동을 줄 수 있는 공감형 홍보를 이어갈 계획이다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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