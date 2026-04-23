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KT위즈 수원 홈경기 티켓, 세금포인트로 2000원 할인된다

입력:2026-04-23 20:01
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중부청-KT위즈 업무협약
세금포인트로 스포츠 경기 할인 첫 사례


프로야구 구단 KT위즈의 홈경기 입장권 구매 시 ‘세금포인트’로 2000원 할인을 받을 수 있게 된다. 중부지방국세청은 수원이 연고지인 KT위즈와 23일 세금포인트의 입장료 할인 적용 업무협약을 체결했다고 이날 밝혔다. 스포츠 경기 관람료를 세금포인트로 할인하는 것은 이번 사례가 처음이다.

할인 적용 방식은 일반 모바일 쿠폰과 비슷하다. 국세청 모바일 손택스에서 개당 2포인트가 차감되는 ‘세금포인트 할인 쿠폰’을 받아 KT위즈 앱에 등록한 후 예매하면 할인이 적용된다. 1인당 쿠폰 발급 매수 제한이 없는 만큼 쿠폰만 충분하면 여러 장 구매도 가능하다. 세금포인트는 1인단 연간 최대 1000포인트까지 발급된다.

이승수 중부지방국세청장은 “세금포인트의 프로야구 진출로 성실납세 문화가 더욱 확산되는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

세종=신준섭 기자 sman321@kmib.co.kr

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