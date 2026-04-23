사단법인 인천사람, 인천대 발전기금 1000만원 기탁
사단법인 인천사람이 대학 발전과 인재 양성을 위해 인천대학교발전기금에 1000만원을 기탁했다.
기탁식은 23일 인천대학교 대학본부에서 개최됐다. 이날 행사에는 인천대 이인재 총장을 비롯해 인천사람 김광오 이사장과 서해용·정광훈·황중석 이사 등이 참석했다. 또 윤병조 발전기금 상임이사 등이 함께했다.
인천사람은 인천대 동문들을 중심으로 해 뜻있는 인천시민들로 구성된 단체다. 모교의 지속적인 발전과 후학 양성을 지원하고자 뜻을 모아 이번 기부를 실천했다. 이번에 전달된 기부금은 지정기금으로 활용돼 대학의 교육 환경 개선과 학생 지원을 위해 사용될 예정이다.
김 이사장은 “동문들이 뜻을 모아 모교 발전에 기여할 수 있어 매우 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 인천대학교가 지역사회와 함께 성장하는 대학으로 발전하길 바란다”고 말했다.
이 총장은 “동문들의 자발적인 참여와 나눔이 대학 발전의 큰 원동력이 되고 있다”며 “소중한 뜻이 의미 있게 쓰일 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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