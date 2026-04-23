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사단법인 인천사람, 인천대 발전기금 1000만원 기탁

입력:2026-04-23 16:43
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기탁식. 인천대 제공

사단법인 인천사람이 대학 발전과 인재 양성을 위해 인천대학교발전기금에 1000만원을 기탁했다.

기탁식은 23일 인천대학교 대학본부에서 개최됐다. 이날 행사에는 인천대 이인재 총장을 비롯해 인천사람 김광오 이사장과 서해용·정광훈·황중석 이사 등이 참석했다. 또 윤병조 발전기금 상임이사 등이 함께했다.

인천사람은 인천대 동문들을 중심으로 해 뜻있는 인천시민들로 구성된 단체다. 모교의 지속적인 발전과 후학 양성을 지원하고자 뜻을 모아 이번 기부를 실천했다. 이번에 전달된 기부금은 지정기금으로 활용돼 대학의 교육 환경 개선과 학생 지원을 위해 사용될 예정이다.

김 이사장은 “동문들이 뜻을 모아 모교 발전에 기여할 수 있어 매우 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 인천대학교가 지역사회와 함께 성장하는 대학으로 발전하길 바란다”고 말했다.

이 총장은 “동문들의 자발적인 참여와 나눔이 대학 발전의 큰 원동력이 되고 있다”며 “소중한 뜻이 의미 있게 쓰일 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

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김민 기자
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