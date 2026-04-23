[단독] ‘중기 영업비밀 침해 의혹’ OB맥주, 서울청이 직접 수사한다
지식재산처, 행정조사 착수
국내 맥주 시장점유율 1위 OB맥주가 중소기업의 영업비밀을 편취해 사업을 진행해왔다는 의혹을 서울경찰청이 직접 수사한다. 부정경쟁행위 주무 부처인 지식재산처도 행정조사에 착수했다.
23일 국민일보 취재에 따르면 서울 강남경찰서가 올해 초부터 수사 중이던 OB맥주의 중소기업 영업비밀 침해 의혹(국민일보 2026년 4월 17일자 12면 참조) 사건은 전날 서울청 산업기술안보수사대(산기대)로 이송됐다. 산기대는 산업 기술 유출 전문 수사 조직이다. 서울청은 사건의 중요성을 고려해 직접 수사를 결정한 것으로 파악됐다.
앞서 생맥주 케이터링 업체 A사는 자신들의 사업계획서에 포함된 영업비밀을 OB맥주가 취득해 2024년 하청업체를 통해 동일 사업을 개시했다며 올해 초 고소장을 제출했다. A사가 2018년부터 지난해까지 OB맥주에 보낸 사업계획서에는 생맥주 케이터링과 가정·기업용 렌털 복합 사업 모델, 월 구독제 수익 구조 등이 담겼다. OB맥주는 번번이 A사의 제안을 거절했는데 2024년 4월부터 생맥주 기기를 관리하는 하청업체 키노콘을 통해 케이터링과 기업 렌털 사업을 개시했다.
부정경쟁방지법상 영업비밀 침해 혐의로 입건된 벤 베르하르트(한국명 배하준) OB맥주 대표에 대한 소환은 아직 이뤄지지 않았다. 베르하르트 대표는 현재 해외에 체류 중인 것으로 알려졌다. OB맥주는 과거 두산그룹 계열사였지만 지금은 세계 최대 맥주 기업인 벨기에 AB인베브가 지분 100%를 보유하고 있다.
지식재산처도 이 의혹에 대해 최근 행정조사에 착수했다. 행정조사 결과 아이디어 탈취 행위 등 부정경쟁행위가 인정될 경우 시정명령 등을 내릴 수 있다.
임송수 기자 songsta@kmib.co.kr
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