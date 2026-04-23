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삼양그룹, ‘차이나플라스 2026’서 차세대 스페셜티 소재 공개

입력:2026-04-23 16:33
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IT·모빌리티·친환경 테마로 글로벌 시장 공략 가속화

중국 상하이에서 개최된 아시아 최대 규모 플라스틱 전시회 ‘차이나플라스 2026’에 마련된 삼양그룹 부스 전경. (사진=삼양그룹)

삼양그룹이 오는 24일까지 중국 상하이에서 열리는 아시아 최대 규모 플라스틱 전시회 ‘차이나플라스 2026’에 참가해 화학 계열사인 삼양사와 삼양이노켐의 첨단 스페셜티 소재를 선보인다. 4년 연속 참가다.
삼양그룹은 이번 전시회에서 Smart & Life, Mobility, Green Specialty 등 3개 테마를 중심으로 미래 산업의 핵심 소재를 대거 공개했다.
Smart & Life 부문에서는 스마트 글래스 케이스용 고충격 실리콘 폴리카보네이트(Si-PC)와 AI 서버용 고내열 소재 등 차세대 IT 소재를 처음으로 선보였다. 아울러 황변 현상을 최소화한 의료용 PC 등 헬스케어 소재도 함께 전시했다.
Mobility 부문에서는 용접 없이 전력 손실과 소음을 줄여 모터 효율을 높이는 ‘전기차 모터코어용 접착제’를 최초로 공개해 주목받았다. 이외에도 전기차 경량화를 위한 고성능 플라스틱 소재들이 관람객을 맞이한다.
Green Specialty 부문은 옥수수 기반의 친환경 바이오 소재인 ‘이소소르비드’를 활용한 ISB-PC와 ISB-PET 등을 통해 친환경 경쟁력을 입증했다.
이운익 삼양사 대표는 “IT와 모빌리티 등 미래 성장 가능성이 높은 산업의 혁신 소재를 알리는 데 집중할 것”이라며 “차별화된 기술력으로 글로벌 시장 진출을 더욱 가속화하겠다”고 밝혔다.

이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr

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