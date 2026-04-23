화물연대 사망사고 운전자 구속…조합원도 영장 발부

운전자 살인 혐의 인정…법원 영장 발부

바리케이드 돌진 조합원도 함께 구속

“죄송하다” 반복…피의자 법원 출석

화물연대본부 집회 현장에서 화물차를 몰아 노조원을 치어 숨지게 한 혐의(살인 등)를 받는 비조합원 운전자 A씨가 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 23일 창원지법 진주지원에 출석하고 있다. 연합뉴스

경남 진주시 정촌면 CU 진주물류센터 앞 민주노총 공공운수노조 화물연대본부 집회에서 조합원을 치어 숨지게 한 화물차 운전자와 집회 과정에서 경찰 바리케이드를 들이받은 조합원이 23일 모두 구속됐다.



창원지법 진주지원은 이날 살인 혐의를 받는 40대 비조합원 운전자 A씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 구속영장을 발부했다. 법원은 A씨에 대해 “도망 염려와 증거인멸 염려가 있다”고 밝혔다.



화물연대본부 집회 현장에서 차를 몰고 경찰 바리케이드를 돌진한 혐의(특수공무집행방해 등)를 받는 조합원이 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 23일 창원지법 진주지원에 출석하고 있다. 연합뉴스

같은 날 심문받은 60대 화물연대 조합원 B씨에 대해서도 구속영장이 발부됐다. B씨는 집회 과정에서 승합차를 몰고 경찰 바리케이드를 향해 돌진해 경찰관을 다치게 한 혐의를 받는다. 법원은 B씨에 대해서도 “도망 염려가 있다”고 판단했다.



앞서 이날 오전 10시25분쯤 법원에 도착한 A씨는 모자를 깊게 눌러쓰고 마스크로 얼굴을 가린 채 고개를 숙였다. 취재진이 “고의성이 있었느냐”, “피해자 측에 할 말이 있느냐”고 묻자 “죄송하다”는 말만 반복했다.



A씨는 지난 20일 오전 10시32분쯤 진주시 정촌면 CU 진주물류센터 앞 도로에서 화물차를 몰고 가다 화물연대 조합원들을 들이받아 1명을 숨지게 한 혐의를 받는다.



경찰은 A씨를 특수상해 혐의로 긴급체포했으나 사고 당시 정황을 종합해 미필적 고의가 있다고 판단, 살인 혐의로 변경했다. 사고 영상과 차량 전자식 운행기록장치(DTG) 분석 결과 A씨가 피해자들을 들이받은 뒤 정차하지 않고 그대로 주행한 것으로 보고 있다.



B씨는 같은 날 승합차로 물류센터 정문을 막고 있던 경찰 바리케이드를 들이받아 경찰관 1명을 다치게 한 혐의를 받고 있다.



진주=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 904 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 경남 진주시 정촌면 CU 진주물류센터 앞 민주노총 공공운수노조 화물연대본부 집회에서 조합원을 치어 숨지게 한 화물차 운전자와 집회 과정에서 경찰 바리케이드를 들이받은 조합원이 23일 모두 구속됐다.창원지법 진주지원은 이날 살인 혐의를 받는 40대 비조합원 운전자 A씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 구속영장을 발부했다. 법원은 A씨에 대해 “도망 염려와 증거인멸 염려가 있다”고 밝혔다.같은 날 심문받은 60대 화물연대 조합원 B씨에 대해서도 구속영장이 발부됐다. B씨는 집회 과정에서 승합차를 몰고 경찰 바리케이드를 향해 돌진해 경찰관을 다치게 한 혐의를 받는다. 법원은 B씨에 대해서도 “도망 염려가 있다”고 판단했다.앞서 이날 오전 10시25분쯤 법원에 도착한 A씨는 모자를 깊게 눌러쓰고 마스크로 얼굴을 가린 채 고개를 숙였다. 취재진이 “고의성이 있었느냐”, “피해자 측에 할 말이 있느냐”고 묻자 “죄송하다”는 말만 반복했다.A씨는 지난 20일 오전 10시32분쯤 진주시 정촌면 CU 진주물류센터 앞 도로에서 화물차를 몰고 가다 화물연대 조합원들을 들이받아 1명을 숨지게 한 혐의를 받는다.경찰은 A씨를 특수상해 혐의로 긴급체포했으나 사고 당시 정황을 종합해 미필적 고의가 있다고 판단, 살인 혐의로 변경했다. 사고 영상과 차량 전자식 운행기록장치(DTG) 분석 결과 A씨가 피해자들을 들이받은 뒤 정차하지 않고 그대로 주행한 것으로 보고 있다.B씨는 같은 날 승합차로 물류센터 정문을 막고 있던 경찰 바리케이드를 들이받아 경찰관 1명을 다치게 한 혐의를 받고 있다.진주=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지