엔씨 ‘아이온2’ 하반기 글로벌 스팀·퍼플 출시
엔씨가 신작 MMORPG ‘아이온2’의 글로벌 버전을 올해 하반기 출시한다.
‘아이온2’ 글로벌 버전은 ‘스팀’과 자체 플랫폼 ‘퍼플’을 통한 PC 전용 플랫폼으로 개발 중이다. 이용자는 22일부터 ‘스팀’ 공식 페이지를 통해 위시리스트 등록을 진행할 수 있다.
엔씨는 북미와 남미를 비롯해 유럽과 일본 등 각 지역별로 전용 서버를 구축해 운영한다. 언어는 영어와 독일어, 프랑스어, 스페인어, 포르투갈어, 일본어, 한국어, 러시아어, 중국어 간체 및 번체 등 총 10개 언어를 지원한다.
‘아이온2’ 개발진은 다음 달 게임에 대해 상세히 소개하며 유저들의 궁금증을 해소하고 글로벌 이용자와 직접 소통하는 시간을 가질 예정이다.
백승욱 엔씨 최고사업책임자는 “아이온2는 커뮤니티의 목소리에 귀 기울이며 콘텐츠와 서비스를 지속적으로 발전시켜 왔다”며 “이러한 노력과 진정성, 커뮤니티 중심의 운영, 그리고 높은 수준의 게임성을 전 세계 이용자들에게 동일하게 제공하겠다”고 말했다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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