문체부-저작권위, 리아킴 참여 ‘저작권 존중 캠페인’ 영상 공개

‘세계 책과 저작권의 날’ 맞아 저작권 존중 메시지 전파

문화체육관광부와 한국저작권위원회가 공개한 저작권 홍보대사 리아킴의 캠페인 영상 주요 장면. (사진=한국저작권위원회)

문화체육관광부와 한국저작권위원회가 ‘세계 책과 저작권의 날(4.23.)’을 맞아 홍보대사 리아킴이 출연한 저작권 캠페인 영상을 순차적으로 공개한다.

이번 캠페인은 일상 속 저작권 존중 문화를 확산하기 위해 기획됐다. 영상 속 리아킴은 “저작권 존중, 지금 함께 시작하세요”라는 메시지를 전하며 국민의 자발적인 참여를 독려한다. 해당 영상은 23일 광화문 룩스 전광판 송출을 시작으로 위원회 공식 SNS와 리아킴의 개인 계정을 통해 확산될 예정이다.

온라인 참여를 위한 이벤트도 마련됐다. 오는 30일까지 위원회 인스타그램과 유튜브 등에 공개된 영상을 시청하고 저작권 존중 메시지를 댓글로 남기면 참여할 수 있다.

강석원 한국저작권위원회 위원장은 “이번 영상을 통해 국민이 저작권의 의미를 쉽고 친근하게 이해하길 바란다”며 “앞으로도 온·오프라인 활동을 통해 존중하는 문화를 정착시키겠다”고 밝혔다.

한편, 위원회는 한국저작권보호원과 함께 4월 30일까지 ‘저작권 보호 캠페인’ 기간을 운영하며 다양한 참여형 프로그램을 이어갈 계획이다.



이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 문화체육관광부와 한국저작권위원회가 ‘세계 책과 저작권의 날(4.23.)’을 맞아 홍보대사 리아킴이 출연한 저작권 캠페인 영상을 순차적으로 공개한다.이번 캠페인은 일상 속 저작권 존중 문화를 확산하기 위해 기획됐다. 영상 속 리아킴은 “저작권 존중, 지금 함께 시작하세요”라는 메시지를 전하며 국민의 자발적인 참여를 독려한다. 해당 영상은 23일 광화문 룩스 전광판 송출을 시작으로 위원회 공식 SNS와 리아킴의 개인 계정을 통해 확산될 예정이다.온라인 참여를 위한 이벤트도 마련됐다. 오는 30일까지 위원회 인스타그램과 유튜브 등에 공개된 영상을 시청하고 저작권 존중 메시지를 댓글로 남기면 참여할 수 있다.강석원 한국저작권위원회 위원장은 “이번 영상을 통해 국민이 저작권의 의미를 쉽고 친근하게 이해하길 바란다”며 “앞으로도 온·오프라인 활동을 통해 존중하는 문화를 정착시키겠다”고 밝혔다.한편, 위원회는 한국저작권보호원과 함께 4월 30일까지 ‘저작권 보호 캠페인’ 기간을 운영하며 다양한 참여형 프로그램을 이어갈 계획이다.이동희 기획위원 leedh@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지