LIV골프 5개 대회서 44억원 획득 이태훈, 우리금융 챔피언십 2연패 향해 순항

1라운드서 보기없이 7언더파 선두

김민규도 4타 줄여 공동 2위 자리

23일 경기도 파주시 서원밸리CC에서 열린 KPGA투어 우리금융 챔피언십 1라운드에서 동반 플레이를 펼친 이태훈, 장유빈 김민규(왼쪽부터). KPGA

‘디펜딩 챔피언’ 이태훈이 대회 2연패를 향한 하이샷을 날렸다.



이태훈은 23일 경기도 파주시 서원밸리CC(파71)에서 열린 한국프로골프(KPGA) 투어 우리금융 챔피언십(총상금 15억 원) 첫날 1라운드에서 보기 없이 버디만 7개를 골라 잡아 7언더파 64타를 쳤다.



오전조로 경기를 마친 선수 중에서는 1위다. 그 뒤를 김비오, 김민규, 이대한, 정찬민이 4언더파 67타로 쫓고 있다.



이태훈은 올 시즌부터 LIV골프에서 활동중이다. 이번 대회도 지난주 LIV골프 멕시코 대회를 마친 뒤 이틀전에 입국했다.



올 시즌 LIV골프에서도 성적이 좋다. 와일드 카드 신분으로 활동하면서 지난 3월 LIV싱가포르 대회에서 준우승을 차지했다. 그것도 브라이슨 디섐보(미국)와 연장 승부에서 패한 것이라 아쉬웠다.



5개 대회에서 단체전 상금없이 개인전 상금만으로 308만7000여 달러(약 44억 원)을 벌어 들여 상금 순위 16위에 자리하고 있다. 이는 2025년 시즌 KPGA투어서 획득한 8억6338만 원보다 5배가 많은 금액이다.



이태훈은 “아직 시차적응을 하지 못해 힘든 상황”이라며 “그래도 보기 없이 경기를 끝내 매우 행복하다. 오늘 파5에서 기회를 잘 잡았고 퍼트가 잘 됐던 것 같다”고 첫날 경기를 복기했다.



10번 홀(파4)에서 출발한 이태훈은 초반 5개 홀에서 타수를 줄이지 못했으나 15번 홀(파4) 첫 버디를 시작으로 내리 4개홀에서 버디를 잡으며 선두로 올라섰다.



그는 “컨디션 조절을 위해 어제 연습라운드를 하지 못했기 때문에 경기 초반에는 안전하게 플레이하자는 생각을 했다”며 “첫 버디가 나오면 계속해서 흐름 잘 탈 것 같아 초반에는 안전하게 플레이했다”고 했다.



이태훈은 LIV골프 진출 후 준우승 등 좋은 성적을 내는 원동력을 퍼트로 꼽았다.



그는 “몇 년 전 퍼터를 바꾼 이후 성적이 많이 좋아졌다”며 “버디 기회가 왔을 때 놓치지 않고 있다. LIV 골프에서 준우승을 했을 때부터 좋은 흐름이 이어지고 있다. 샷감이 많이 돌아왔고 퍼트가 특히 잘된다”고 LIV골프 선전 원동력을 설명했다.



이태훈은 이번 대회가 통산 6번 째 타이틀 방어전이다. 앞선 5차례(해외 2승 포함) 대회에서는 모두 2연패에 실패했다.



그는 “타이틀 방어에 대한 욕심이 당연히 있다”라며 “올 시즌부터 우리금융그룹의 후원을 받고 있는데 큰 힘이 된다. 투어 데뷔 후 한 대회에서 2연패를 한 적이 없기 때문에 더 욕심이 난다. 느낌이 좋다. 시차 적응과 컨디션 관리를 하면 좋을 것 같다. 오늘 잘 쉬고 내일도 노보기 플레이를 해보겠다”고 각오를 다졌다.



역시 LIV골프에서 활동중인 김민규도 4타를 줄여 상위권에 이름을 올렸다. 김민규는 이글과 더블보기 각각 1개씩, 버디 5개, 보기 1개 등 다소 어수선한 스코어 카드를 제출했다.



그는 “LIV골프 시즌 초반 2개 대회는 전체적으로 괜찮았으나 이후 성적이 좋지 않아 마음도 안 좋았다”며 “지난주 멕시코 대회에서 1라운드 좋은 성적을 기록한 것에 비해 결과가 아쉬운 면도 있지만 잘 마무리했다고 생각한다. 지난주 흐름을 이어 계속 잘 쳤으면 좋겠다”는 바람을 밝혔다.



김민규는 이어 “최종라운드까지 즐겁게 너무 스트레스 받지 않고 경기하는 것이 목표”라며 “성적으로 본다면 우승까지 하고 싶지만 하고 싶다고 되는 것이 아니기 때문에 열심히 해야 할 것 같다”고 웃어 보였다.



작년에 LIV골프에서 활동하다 올해 KPGA투어에 복귀한 장유빈은 보기와 버디를 4개씩 주고 받아 이븐파를 쳤다.



파주(경기도)=정대균골프선임기자(golf5601@kmib.co.kr)



파주(경기도)=정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ ‘디펜딩 챔피언’ 이태훈이 대회 2연패를 향한 하이샷을 날렸다.이태훈은 23일 경기도 파주시 서원밸리CC(파71)에서 열린 한국프로골프(KPGA) 투어 우리금융 챔피언십(총상금 15억 원) 첫날 1라운드에서 보기 없이 버디만 7개를 골라 잡아 7언더파 64타를 쳤다.오전조로 경기를 마친 선수 중에서는 1위다. 그 뒤를 김비오, 김민규, 이대한, 정찬민이 4언더파 67타로 쫓고 있다.이태훈은 올 시즌부터 LIV골프에서 활동중이다. 이번 대회도 지난주 LIV골프 멕시코 대회를 마친 뒤 이틀전에 입국했다.올 시즌 LIV골프에서도 성적이 좋다. 와일드 카드 신분으로 활동하면서 지난 3월 LIV싱가포르 대회에서 준우승을 차지했다. 그것도 브라이슨 디섐보(미국)와 연장 승부에서 패한 것이라 아쉬웠다.5개 대회에서 단체전 상금없이 개인전 상금만으로 308만7000여 달러(약 44억 원)을 벌어 들여 상금 순위 16위에 자리하고 있다. 이는 2025년 시즌 KPGA투어서 획득한 8억6338만 원보다 5배가 많은 금액이다.이태훈은 “아직 시차적응을 하지 못해 힘든 상황”이라며 “그래도 보기 없이 경기를 끝내 매우 행복하다. 오늘 파5에서 기회를 잘 잡았고 퍼트가 잘 됐던 것 같다”고 첫날 경기를 복기했다.10번 홀(파4)에서 출발한 이태훈은 초반 5개 홀에서 타수를 줄이지 못했으나 15번 홀(파4) 첫 버디를 시작으로 내리 4개홀에서 버디를 잡으며 선두로 올라섰다.그는 “컨디션 조절을 위해 어제 연습라운드를 하지 못했기 때문에 경기 초반에는 안전하게 플레이하자는 생각을 했다”며 “첫 버디가 나오면 계속해서 흐름 잘 탈 것 같아 초반에는 안전하게 플레이했다”고 했다.이태훈은 LIV골프 진출 후 준우승 등 좋은 성적을 내는 원동력을 퍼트로 꼽았다.그는 “몇 년 전 퍼터를 바꾼 이후 성적이 많이 좋아졌다”며 “버디 기회가 왔을 때 놓치지 않고 있다. LIV 골프에서 준우승을 했을 때부터 좋은 흐름이 이어지고 있다. 샷감이 많이 돌아왔고 퍼트가 특히 잘된다”고 LIV골프 선전 원동력을 설명했다.이태훈은 이번 대회가 통산 6번 째 타이틀 방어전이다. 앞선 5차례(해외 2승 포함) 대회에서는 모두 2연패에 실패했다.그는 “타이틀 방어에 대한 욕심이 당연히 있다”라며 “올 시즌부터 우리금융그룹의 후원을 받고 있는데 큰 힘이 된다. 투어 데뷔 후 한 대회에서 2연패를 한 적이 없기 때문에 더 욕심이 난다. 느낌이 좋다. 시차 적응과 컨디션 관리를 하면 좋을 것 같다. 오늘 잘 쉬고 내일도 노보기 플레이를 해보겠다”고 각오를 다졌다.역시 LIV골프에서 활동중인 김민규도 4타를 줄여 상위권에 이름을 올렸다. 김민규는 이글과 더블보기 각각 1개씩, 버디 5개, 보기 1개 등 다소 어수선한 스코어 카드를 제출했다.그는 “LIV골프 시즌 초반 2개 대회는 전체적으로 괜찮았으나 이후 성적이 좋지 않아 마음도 안 좋았다”며 “지난주 멕시코 대회에서 1라운드 좋은 성적을 기록한 것에 비해 결과가 아쉬운 면도 있지만 잘 마무리했다고 생각한다. 지난주 흐름을 이어 계속 잘 쳤으면 좋겠다”는 바람을 밝혔다.김민규는 이어 “최종라운드까지 즐겁게 너무 스트레스 받지 않고 경기하는 것이 목표”라며 “성적으로 본다면 우승까지 하고 싶지만 하고 싶다고 되는 것이 아니기 때문에 열심히 해야 할 것 같다”고 웃어 보였다.작년에 LIV골프에서 활동하다 올해 KPGA투어에 복귀한 장유빈은 보기와 버디를 4개씩 주고 받아 이븐파를 쳤다.파주(경기도)=정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지