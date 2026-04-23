드라마 ‘재벌집 막내아들’ 그 공간…부산 도모헌 50만명 돌파

관사서 시민공간 전환 방문객 급증

개관 1년7개월 만에 50만명 돌파

정원·공연·카페 결합 도심 힐링공간

부산 수영구 남천동 황령산 자락에 위치한 복합문화공간 ‘도모헌’ 전경. 과거 부산시장 관사를 리모델링해 시민에게 개방된 공간이다. /부산시 제공

23일 부산시에 따르면 도심 복합문화공간 ‘도모헌’이 개관 1년 7개월 만인 지난 22일 누적 방문객 50만명을 돌파했다.

부산 수영구 남천동 황령산 자락에 위치한 복합문화공간 ‘도모헌’ 전경. 과거 부산시장 관사를 리모델링해 시민에게 개방된 공간이다. /부산시 제공