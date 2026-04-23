드라마 ‘재벌집 막내아들’ 그 공간…부산 도모헌 50만명 돌파
관사서 시민공간 전환 방문객 급증
개관 1년7개월 만에 50만명 돌파
정원·공연·카페 결합 도심 힐링공간
드라마 ‘재벌집 막내아들’ 촬영지로 알려진 ‘지방 청와대’ 부산시장 관사가 시민 공간 ‘도모헌’으로 바뀌며 개관 1년 7개월 만에 50만명을 끌어모았다.
23일 부산시에 따르면 도심 복합문화공간 ‘도모헌’이 개관 1년 7개월 만인 지난 22일 누적 방문객 50만명을 돌파했다.
도모헌은 지난해 9월 전면 개방 이후 빠르게 입소문을 타며 방문객이 꾸준히 늘었다. 개관 10개월 만에 30만명을 돌파한 데 이어 40만명, 50만명을 잇따라 넘었다. 하루 평균 1000명 이상이 찾는 셈이다.
이곳은 지난 1984년 전두환 전 대통령 지시에 따라 대통령 별장 용도로 건립이 시작됐고, 한국 현대 건축을 대표하는 김중업 건축가가 설계를 맡았다. 당시 41억5700만원이 투입된 이 건물은 이후 부산시장 관사로 사용되며 관선과 민선을 거쳐 12명의 시장이 머물렀다.
한동안 일부 공간만 제한적으로 개방됐을 뿐 전체 공개는 시민에게 여전히 폐쇄적이었다. 전환점은 민선 8기 들어 마련됐다. 박형준 부산시장은 취임 전 관사를 시민에게 돌려주겠다고 공약했고 실제로 관사에 입주하지 않았다. 대신 2024년 7월부터 리모델링을 거쳐 같은 해 9월 ‘도모헌’이라는 이름으로 전면 개방했다. 권력의 상징이던 공간이 시민의 일상 공간으로 완전히 바뀌는 순간이었다.
지금의 도모헌은 ‘걷고, 머물고, 기억하다’를 콘셉트로 운영된다. 전시와 강연, 공연, 체험 프로그램이 이어지며 ‘부산학교’, 정원·명상 프로그램, 시민 참여 행사 등이 도심 속 쉼터 역할을 하고 있다.
특히 정원과 문화가 결합한 공간 구성은 방문객 증가의 핵심 요인으로 꼽힌다. 소소풍 정원과 무료 전시, 특강, 소규모 축제가 자연스럽게 이어지며 ‘머무는 공간’으로 자리 잡았다는 평가다. 부산 인기 커피 브랜드 ‘모모스커피’가 입점해 카페 공간을 찾는 방문객이 늘어난 점도 도모헌 인기에 한몫하고 있다.
부산시는 50만명 돌파를 계기로 가정의달 문화 행사도 준비했다. 다음 달 2일부터 3일까지 도모헌 일원에서는 창작 아동극 ‘피터팬’을 중심으로 공연과 체험 프로그램이 열린다. 공간 전체를 활용한 참여형 공연이 특징이다.
5월 5일 어린이날에는 평소 휴관일이지만 특별 개방된다. 별도의 행사 없이 공간을 자유롭게 이용할 수 있도록 해 가족 단위 방문객의 발걸음을 끌 것으로 보인다.
야외 공연도 이어진다. 이달 말부터 10월까지 매월 마지막 주 토요일에는 ‘부산, 재즈에 물들다2’가 열린다. 잔디 위에서 음악을 즐기는 피크닉형 공연으로, 도심 속 여유를 찾는 시민들에게 또 다른 문화 선택지가 될 전망이다.
시는 앞으로 기획 전시와 미디어 콘텐츠, 정원 프로그램 등을 확대해 도모헌을 일상 속 문화 거점으로 키워간다는 계획이다.
박형준 부산시장은 “도모헌이 시민 한 분 한 분의 발걸음과 추억이 쌓여 50만이라는 의미 있는 기록에 이르게 돼 뜻깊다”며 “앞으로도 일상에서 잠시 쉬어가고, 가족과 함께 웃으며 각자의 이야기를 만들어가는 공간으로 자리하길 바란다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사