대통령 재조사 지시 뒤…계곡 불법 점용시설 적발 40배↑
전국 하천·계곡 내 불법 점용시설 적발 건수가 이재명 대통령의 재조사 지시 이후 40배 가량 늘어난 것으로 집계됐다. 지난해 조사 당시 모호했던 점검지 기준을 명확히 하고, 정부가 드론·위성사진 등 가용 자원을 동원한 결과다.
23일 찾은 서울 강북구 우이동 인수천 계곡에는 아직 철거되지 않은 불법 점용 시설이 남아 있었다. 계곡 바닥에 설치된 평상과 천막은 철거됐지만, 임시 교량이나 계곡 옆 평지에 설치된 임시 구조물들은 그대로였다.
이곳은 정부가 지정한 전국 473곳 하천·계곡 중점관리 대상지 중 한 곳으로 정부가 올해 하천·계곡 주변 불법시설 전수 재조사를 실시하면서 추가 적발됐다. 강북구에 따르면 인수천 일대에는 음식점 15곳, 숙박업소 3곳이 영업 중이다. 최근 전수조사에서 10곳의 불법 행위가 적발됐다. 불법 점용 시설은 305건에 달했다.
이날 인수천 일대 현장 점검에 나선 윤호중 행정안전부 장관은 “불법으로 얻는 이익보다 시설물 철거와 벌금 등으로 인한 손해가 더욱 크다는 것을 반드시 알게 해야 한다”고 강조했다.
앞서 윤 장관은 지난 2월 24일 국무회의에서 “지난해 전국 하천·계곡을 실태 조사한 결과 835건의 불법 점용 행위가 적발됐다”고 보고했다. 이에 이 대통령은 “전국적으로 835건이라는 것이 믿어지느냐”며 전면 재조사를 지시한 바 있다.
정부와 전국 지자체는 드론과 항공사진 등을 활용해 과거 자료와 비교하는 방식으로 하천·계곡 내 영업을 위한 시설물 외에 소규모 불법 경작, 단순 물건 적치를 포함한 모든 불법 행위를 조사했다.
그 결과 3만3000여건의 불법행위를 확인했다. 재조사 이전과 비교해 무려 40배 이상 증가한 규모다. 불법 점용행위가 가장 많이 적발된 곳은 지방하천(1만3736곳)이었다. 이어 소하천(1만153곳), 도랑으로 부르는 구거(4277곳), 국가 하천(3575곳) 순이었다.
행안부는 이 대통령의 재조사 지시 이후 적발 건수가 크게 늘어난 배경에 대해 “지난해 조사 당시 모호했던 하천·계곡 기준을 명확히 하고, 소규모 불법 경작과 단순 물건 적치 등도 불법행위로 포함해 지방정부에 지침을 내린 결과”라고 설명했다.
전면 재조사에 맞춰 불법 점용시설의 현장 확인이 정확하게 이뤄질 수 있도록 지방정부에 국토공간정보 ‘하천·계곡 정비지원 시스템’을 적극 활용토록 지침을 내린 것도 긍정적 영향을 미쳤다.
이날 현장 점검에서도 해당 시스템이 활용됐는데, 강북구 직원이 태블릿 PC를 통해 시스템에 접속하자 현 위치 주변 불법 시설물이 빨간색으로 표시됐다. 이 직원은 “과거엔 하천 부지 내 시설물의 불법 점유 여부를 즉시 확인하기 어려웠지만, 지금은 바로 확인이 가능하다”고 했다.
윤 장관은 “하천·계곡 내 불법행위에 단 하나의 예외도 없이 원상복구를 추진하겠다”며 “깨끗한 휴식 공간 조성을 위해 적극적인 협조를 부탁한다”고 말했다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
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