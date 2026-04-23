박용구‧조동화, 한국 음악‧무용 비평의 선구자를 기리다

올해는 박용구 10주기 및 창작뮤지컬 ‘살짜기 옵서예’ 60주년

조동화가 창간한 국내 최장수 무용 전문 잡지 ‘춤’ 50주년 맞아

1세대 평론가 박용구(왼쪽)과 조동화의 생전 모습. 박용구는 1999년, 조동화는 1990년 모습을 찍은 것이다. 국민일보DB, 출판사 늘봄

박용구(1914~2016)와 조동화(1922~2014). 1세대 음악 평론가와 무용 평론가인 두 사람은 현역으로 60년 안팎의 기간 활동하며 한국 공연계에 비평의 토대를 놓았다. 박용구는 음악 평론가인 동시에 무용 평론가, 대본작가, 예술행정가로서 한국 예술사에 큰 영향을 끼쳤다. 그리고 조동화는 국내 최장수 무용 전문 잡지 ‘춤’을 1976년 창간해 한국 무용의 흐름을 기록하는 한편 후배 평론가들을 키워냈다. 올해는 박용구의 별세 10주기이며 조동화가 창간한 ‘춤’의 50주년이 되는 해다. 의미 있는 해를 맞아 두 1세대 평론가를 기리는 움직임이 잇따르고 있다.



무용계와 뮤지컬계 중심으로 두 1세대 비평가 기려



지난 7일 서울 종로구 예술가의집에서 한국춤비평가협회 주최, 아르코예술기록원 협력으로 ‘박용구를 기억하는 어깨동무 모듬잔치’가 열렸다. 무용을 중심으로 박용구의 업적을 조명하고 그가 남긴 자료들의 공공적 가치를 환기하는 자리였다. (c)한국춤비평가협회

박용구의 별세 10주기를 맞아 춤비평가협회는 지난 7일 ‘박용구를 기억하는 어깨동무 모듬잔치’를 열었다. 무용을 중심으로 박용구의 업적을 조명하고 그가 남긴 자료들의 공공적 가치를 환기하는 자리였다. 특히 이날 행사에선 박용구가 생전에 강수진 전 국립발레단장을 위해 썼던 창작발레 ‘팔담’(八潭)과 방송 뮤지컬 ‘백학이 된 옥녀’의 육필 대본이 처음 공개됐다. 앞서 지난 1월 31일 한국뮤지컬학회 창립학술대회에서도 박용구가 예그린악단 단장 시절인 1966년 제작한 첫 창작뮤지컬 ‘살짜기 옵서예’ 60주년을 맞아 한국 뮤지컬에 대한 그의 기여를 정리 및 평가하는 발표가 나왔다.



무용 비평가 조동화가 창간한 국내 최장수 무용 전문 잡지 ‘춤’이 올해 50주년을 맞았다. 출판사 늘봄은 지난해 말부터 조동화의 글들을 집대성한 전집을 발간하기 시작했다. 전집은 1권 ‘수필’, 2월 ‘평론’, 3권 ‘우화’로 이뤄져 있다. (c)출판사 늘봄

또 올해 ‘춤’ 50주년(통권 600호 돌파)을 맞아 출판사 늘봄은 조동화의 글들을 집대성한 전집을 발간하기 시작했다. 조동화는 생전에 자신의 글을 책으로 내자는 권유에 “누가 읽겠는가”라며 거절했었다. 지난해 12월 조동화의 삶과 관련된 글을 모은 1권 ‘수필’을 펴낸 늘봄은 지난 2월 2권 ‘평론’을 발간했다. ‘평론’은 조동화가 1950년대부터 2000년대까지 50여 년에 걸쳐 쓴 무용 비평 370편을 담았다. 분량이 무려 1200페이지나 되는 ‘평론’은 한국 무용 비평의 역사인 동시에 무용계의 흐름과 논쟁 및 제도 형성 과정을 생생하게 담고 있는 연구 자료다. 늘봄은 조동화의 과학 칼럼과 생활 에세이 등을 모은 3권 ‘우화’를 내년 2월 발간할 예정이다.



두 1세대 평론가가 살아온 삶의 궤적을 탐구하고 남긴 글들을 연구하는 것은 한국 공연예술의 역사를 이해하는 데 필수적이다. 하지만 연구는커녕 음악과 무용 평단을 제외하면 두 평론가에 대해 많이 알려지지 않았다. 올해 의미 있는 해를 맞아 두 평론가의 삶과 업적을 되짚어볼 필요가 있다.



‘20세기 한국 문화예술의 르네상스맨’ 박용구



박용구는 1966년 재창단된 예그린 악단 단장을 맡아 같은 해 한국 최초의 창작뮤지컬로 평가받는 ‘살짜기 옵서예’를 제작했다. 사진은 1967년 재연 사진. (c)수류산방 ‘박용구 한반도 르네상스의 기획자’(2011)

박용구를 가리키는 대표적 수식어는 ‘20세기 한국 문화예술의 르네상스맨’이다. 그가 음악 평론가로 시작해 무용 등 예술 전반에 걸쳐 60년 넘게 비평 활동을 한 것은 물론 작가와 기획자, 예술행정가로 활동했기 때문이다.



그는 평양고보 시절 독서 서클에서 좌익 서적을 읽다가 퇴학당한 뒤 1934년 일본 유학을 떠나 니혼대학 미학과와 우에노 음악학교 성악과(바리톤)에서 공부했다. 이어 1937년부터 2년간 조선 유학생들이 주축인 동경학생예술좌에서 연극을 공부하는 한편 일본 잡지 ‘음악평론’의 기자로 활동했다.



박용구가 1949년 발간한 한국 최초의 음악 평론집 ‘음악과 현실’ 표지. 박용구는 평생 다수의 음악평론집을 발간했다.

귀국한 그는 해방 전까지 고전 설화 바탕의 가극을 추구한 라미라 가극단에서 활동한 데 이어 동흥실업학교의 음악교사로 재직했다. 1945년 8월 해방 이후 평론 활동을 본격적으로 시작한 그는 1949년 한국 최초의 음악 평론집 ‘음악과 현실’을 출간했다. 하지만 작곡가 김순남 등 친밀했던 동료 예술가들의 월북 여파로 ‘음악과 현실’이 판금 조치 되는 등 평론 활동에 어려움을 겪었다. 여기에 월북 예술가들의 귀순을 권유하는 정부 행사에 강제로 출석해야 하는 상황에 그는 1950년 초 일본으로 밀항했다. 그리고 1960년 4·19혁명 이후 귀국하기까지 10년간 일본을 대표하는 고마키 발레단의 문예부장으로 근무하는 한편 극단 배우좌와 민예에서 연출과 연기를 배웠다.



박용구는 예그린 악단 단장 시절인 1967년 일본 안무가 고마키 마사히데를 초청해 발레 ‘백조의 호수’ 한국 최초 전막공연을 만들었다. 사진은 박용구(오른쪽)가 1950~1960년 고마키 발레단 문예부장으로 있을 때 고마키와 찍은 것이다. (c)수류산방 ‘박용구 한반도 르네상스의 기획자’(2011)

한국에 돌아온 그는 평론 활동을 다시 시작하는 한편 연극과 오페라 등을 연출하기도 했다. 1961년 5.16 군사정변 이후 간첩죄로 몰려 6개월간 옥살이를 치르기도 했지만, 그는 당시 한국에서 선진 문화예술을 가장 많이 접하고 이해하는 유일한 인물이었다. 덕분에 1966년 김종필 당시 공화당 의장으로부터 예그린 악단 재창단과 관련한 전권을 받았다. 원래 1961년 창단된 예그린 악단은 전통적인 춤과 민요 중심의 버라이어티 쇼를 선보이다가 2년 만에 해산됐다. 하지만 박용구는 예그린 악단을 재창단하면서 뮤지컬 전문 단체로 바꿨다. 그리고 1966년 한국 최초의 창작뮤지컬로 평가받는 ‘살짜기 옵서예’를 비롯해 ‘꽃님이 꽃님이 꽃님이’ ‘대춘향전’ 등을 선보였다. 특히 예그린 악단을 이끌면서 그는 1967년 동아일보와 손잡고 일본 안무가 고마키 마사히데를 초청해 발레 ‘백조의 호수’ 한국 최초 전막 공연을 만들었다. ‘살짜기 옵서예’와 ‘백조의 호수’는 한국 뮤지컬과 발레의 발전에 중요한 전환점이 됐다.



박용구가 대본을 쓴 유니버설 발레단의 창작발레 ‘심청’이 올해 40주년을 맞았다. ‘심청’은 5월 1~3일 서울 예술의전당을 시작으로 지역 투어 공연을 가진다. (c)유니버설 발레단, Lyeowon Kim

박용구는 1966~1968년과 1970~1971년 두 차례 예그린 악단을 이끈 뒤 다시 평단으로 돌아와 2000년대까지 꾸준히 음악과 무용 분야의 비평을 썼다. 특히 1980년대 월북 음악가들에 대한 해금이 이뤄지면서 그의 기록과 구술은 한국 음악사를 복원하는 데 큰 역할을 했다. 그는 한국음악펜클럽 회장, 한국예술평론가협의회 회장, 한국방송문화진흥회 이사장 등을 역임하기도 했지만 대본 작가로서도 꾸준히 활동했다. 88 서울 올림픽의 개·폐막식 시나리오를 쓰는가 하면 오페라와 무용 대본을 다수 집필했다. 그의 대표작으로는 유니버설 발레단의 창작발레 ‘심청’, 안은미 무용단의 ‘바리’ ‘춘향’ 등이 있다.



‘한국 무용 비평의 아버지’ 조동화



조동화가 1976년 창간한 무용 전문 잡지 ‘춤’(왼쪽)과 올해 3월 50주년을 기념한 ‘춤’의 표지. (c)출판사 늘봄

한편 ‘무용 비평의 아버지’로 불리는 조동화는 단순한 평론가를 넘어 한국 무용계의 제도적 기반을 구축한 인물로 평가된다. 1946년 서울대 약대에 다니던 그는 일본 유학파 함귀봉이 명동에 설립한 조선교육무용연구소에 들어가 2년간 무용을 배웠다.



대학에서 약학을 가르치면서도 무용계와 가깝게 지낸 그는 1950년 6.25 한국전쟁이 터지자 피난을 못 갔던 무용가 20여 명으로 한국무용단을 결성했다. 그의 재기 덕분에 한국무용단이 국방부 소속으로 편입돼 무용가들이 목숨을 구할 수 있었으며 전쟁 기간 군인과 피난민을 위로하는 활동을 펼쳤다.



1976년 ‘춤’ 창간호에 실린 좌담에는 박용구(왼쪽부터), 조동화, 연극 연출가 유덕형, 화가 변종하가 참여했다. (c)출판사 늘봄

1953년부터 무용 평을 쓰기 시작한 그는 1963년 개국한 동아방송에 들어가 제작·편성부장을 지내기도 했으며 동아무용콩쿠르 창설의 산파 역할을 했다. 하지만 1964년 시사 프로그램이 정부에 비판적인 내용을 다뤘다는 이유로 옥고를 치렀으며 이듬해 강제 해직됐다. 그는 1976년 사재를 털어 무용 전문 월간지 ‘춤’을 창간했다. ‘무용의 지성화·기록화·제도화’를 제시한 ‘춤’은 지금까지 한 호도 거르지 않고 출간됐다. 우리나라에 전문 무용평론 시대를 연 ‘춤’을 통해 이순열, 김영태, 김태원, 김경애, 이종호, 김채현 등 후배 무용평론가들이 배출됐다.



‘한국 전통춤의 대부’ 한성준의 고향인 충남 홍성군 홍주문화회관 앞에 2001년 설치된 한성준 춤비. (c)홍성군

그는 무용 용어를 정리 및 체계화함으로써 학문적 기반을 마련하는 한편 사회적 위상을 높이기 위해 평생을 바쳤다. 이를 위해 대한민국무용제 창설에 앞장서고 ‘한국 근대춤의 선구자’ 조택원과 ‘한국 전통춤의 대부’ 한성준의 춤비 건립을 주도하기도 했다.



두 1세대 평론가의 생전에 가깝게 지냈던 장광열 무용평론가는 “박용구 선생은 비평 활동 외에 창작, 기획, 정책 제안 등을 통해 비평가의 영역을 넘어서는 역할 로 예술계에 기여했다. 그리고 조동화 선생님은 무용 전문지를 통해 비평 활성화와 여론 형성 등 저널리즘을 통한 춤생태계에 기여했다”고 평가했다.



장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 박용구(1914~2016)와 조동화(1922~2014). 1세대 음악 평론가와 무용 평론가인 두 사람은 현역으로 60년 안팎의 기간 활동하며 한국 공연계에 비평의 토대를 놓았다. 박용구는 음악 평론가인 동시에 무용 평론가, 대본작가, 예술행정가로서 한국 예술사에 큰 영향을 끼쳤다. 그리고 조동화는 국내 최장수 무용 전문 잡지 ‘춤’을 1976년 창간해 한국 무용의 흐름을 기록하는 한편 후배 평론가들을 키워냈다. 올해는 박용구의 별세 10주기이며 조동화가 창간한 ‘춤’의 50주년이 되는 해다. 의미 있는 해를 맞아 두 1세대 평론가를 기리는 움직임이 잇따르고 있다.박용구의 별세 10주기를 맞아 춤비평가협회는 지난 7일 ‘박용구를 기억하는 어깨동무 모듬잔치’를 열었다. 무용을 중심으로 박용구의 업적을 조명하고 그가 남긴 자료들의 공공적 가치를 환기하는 자리였다. 특히 이날 행사에선 박용구가 생전에 강수진 전 국립발레단장을 위해 썼던 창작발레 ‘팔담’(八潭)과 방송 뮤지컬 ‘백학이 된 옥녀’의 육필 대본이 처음 공개됐다. 앞서 지난 1월 31일 한국뮤지컬학회 창립학술대회에서도 박용구가 예그린악단 단장 시절인 1966년 제작한 첫 창작뮤지컬 ‘살짜기 옵서예’ 60주년을 맞아 한국 뮤지컬에 대한 그의 기여를 정리 및 평가하는 발표가 나왔다.또 올해 ‘춤’ 50주년(통권 600호 돌파)을 맞아 출판사 늘봄은 조동화의 글들을 집대성한 전집을 발간하기 시작했다. 조동화는 생전에 자신의 글을 책으로 내자는 권유에 “누가 읽겠는가”라며 거절했었다. 지난해 12월 조동화의 삶과 관련된 글을 모은 1권 ‘수필’을 펴낸 늘봄은 지난 2월 2권 ‘평론’을 발간했다. ‘평론’은 조동화가 1950년대부터 2000년대까지 50여 년에 걸쳐 쓴 무용 비평 370편을 담았다. 분량이 무려 1200페이지나 되는 ‘평론’은 한국 무용 비평의 역사인 동시에 무용계의 흐름과 논쟁 및 제도 형성 과정을 생생하게 담고 있는 연구 자료다. 늘봄은 조동화의 과학 칼럼과 생활 에세이 등을 모은 3권 ‘우화’를 내년 2월 발간할 예정이다.두 1세대 평론가가 살아온 삶의 궤적을 탐구하고 남긴 글들을 연구하는 것은 한국 공연예술의 역사를 이해하는 데 필수적이다. 하지만 연구는커녕 음악과 무용 평단을 제외하면 두 평론가에 대해 많이 알려지지 않았다. 올해 의미 있는 해를 맞아 두 평론가의 삶과 업적을 되짚어볼 필요가 있다.박용구를 가리키는 대표적 수식어는 ‘20세기 한국 문화예술의 르네상스맨’이다. 그가 음악 평론가로 시작해 무용 등 예술 전반에 걸쳐 60년 넘게 비평 활동을 한 것은 물론 작가와 기획자, 예술행정가로 활동했기 때문이다.그는 평양고보 시절 독서 서클에서 좌익 서적을 읽다가 퇴학당한 뒤 1934년 일본 유학을 떠나 니혼대학 미학과와 우에노 음악학교 성악과(바리톤)에서 공부했다. 이어 1937년부터 2년간 조선 유학생들이 주축인 동경학생예술좌에서 연극을 공부하는 한편 일본 잡지 ‘음악평론’의 기자로 활동했다.귀국한 그는 해방 전까지 고전 설화 바탕의 가극을 추구한 라미라 가극단에서 활동한 데 이어 동흥실업학교의 음악교사로 재직했다. 1945년 8월 해방 이후 평론 활동을 본격적으로 시작한 그는 1949년 한국 최초의 음악 평론집 ‘음악과 현실’을 출간했다. 하지만 작곡가 김순남 등 친밀했던 동료 예술가들의 월북 여파로 ‘음악과 현실’이 판금 조치 되는 등 평론 활동에 어려움을 겪었다. 여기에 월북 예술가들의 귀순을 권유하는 정부 행사에 강제로 출석해야 하는 상황에 그는 1950년 초 일본으로 밀항했다. 그리고 1960년 4·19혁명 이후 귀국하기까지 10년간 일본을 대표하는 고마키 발레단의 문예부장으로 근무하는 한편 극단 배우좌와 민예에서 연출과 연기를 배웠다.한국에 돌아온 그는 평론 활동을 다시 시작하는 한편 연극과 오페라 등을 연출하기도 했다. 1961년 5.16 군사정변 이후 간첩죄로 몰려 6개월간 옥살이를 치르기도 했지만, 그는 당시 한국에서 선진 문화예술을 가장 많이 접하고 이해하는 유일한 인물이었다. 덕분에 1966년 김종필 당시 공화당 의장으로부터 예그린 악단 재창단과 관련한 전권을 받았다. 원래 1961년 창단된 예그린 악단은 전통적인 춤과 민요 중심의 버라이어티 쇼를 선보이다가 2년 만에 해산됐다. 하지만 박용구는 예그린 악단을 재창단하면서 뮤지컬 전문 단체로 바꿨다. 그리고 1966년 한국 최초의 창작뮤지컬로 평가받는 ‘살짜기 옵서예’를 비롯해 ‘꽃님이 꽃님이 꽃님이’ ‘대춘향전’ 등을 선보였다. 특히 예그린 악단을 이끌면서 그는 1967년 동아일보와 손잡고 일본 안무가 고마키 마사히데를 초청해 발레 ‘백조의 호수’ 한국 최초 전막 공연을 만들었다. ‘살짜기 옵서예’와 ‘백조의 호수’는 한국 뮤지컬과 발레의 발전에 중요한 전환점이 됐다.박용구는 1966~1968년과 1970~1971년 두 차례 예그린 악단을 이끈 뒤 다시 평단으로 돌아와 2000년대까지 꾸준히 음악과 무용 분야의 비평을 썼다. 특히 1980년대 월북 음악가들에 대한 해금이 이뤄지면서 그의 기록과 구술은 한국 음악사를 복원하는 데 큰 역할을 했다. 그는 한국음악펜클럽 회장, 한국예술평론가협의회 회장, 한국방송문화진흥회 이사장 등을 역임하기도 했지만 대본 작가로서도 꾸준히 활동했다. 88 서울 올림픽의 개·폐막식 시나리오를 쓰는가 하면 오페라와 무용 대본을 다수 집필했다. 그의 대표작으로는 유니버설 발레단의 창작발레 ‘심청’, 안은미 무용단의 ‘바리’ ‘춘향’ 등이 있다.한편 ‘무용 비평의 아버지’로 불리는 조동화는 단순한 평론가를 넘어 한국 무용계의 제도적 기반을 구축한 인물로 평가된다. 1946년 서울대 약대에 다니던 그는 일본 유학파 함귀봉이 명동에 설립한 조선교육무용연구소에 들어가 2년간 무용을 배웠다.대학에서 약학을 가르치면서도 무용계와 가깝게 지낸 그는 1950년 6.25 한국전쟁이 터지자 피난을 못 갔던 무용가 20여 명으로 한국무용단을 결성했다. 그의 재기 덕분에 한국무용단이 국방부 소속으로 편입돼 무용가들이 목숨을 구할 수 있었으며 전쟁 기간 군인과 피난민을 위로하는 활동을 펼쳤다.1953년부터 무용 평을 쓰기 시작한 그는 1963년 개국한 동아방송에 들어가 제작·편성부장을 지내기도 했으며 동아무용콩쿠르 창설의 산파 역할을 했다. 하지만 1964년 시사 프로그램이 정부에 비판적인 내용을 다뤘다는 이유로 옥고를 치렀으며 이듬해 강제 해직됐다. 그는 1976년 사재를 털어 무용 전문 월간지 ‘춤’을 창간했다. ‘무용의 지성화·기록화·제도화’를 제시한 ‘춤’은 지금까지 한 호도 거르지 않고 출간됐다. 우리나라에 전문 무용평론 시대를 연 ‘춤’을 통해 이순열, 김영태, 김태원, 김경애, 이종호, 김채현 등 후배 무용평론가들이 배출됐다.그는 무용 용어를 정리 및 체계화함으로써 학문적 기반을 마련하는 한편 사회적 위상을 높이기 위해 평생을 바쳤다. 이를 위해 대한민국무용제 창설에 앞장서고 ‘한국 근대춤의 선구자’ 조택원과 ‘한국 전통춤의 대부’ 한성준의 춤비 건립을 주도하기도 했다.두 1세대 평론가의 생전에 가깝게 지냈던 장광열 무용평론가는 “박용구 선생은 비평 활동 외에 창작, 기획, 정책 제안 등을 통해 비평가의 영역을 넘어서는 역할 로 예술계에 기여했다. 그리고 조동화 선생님은 무용 전문지를 통해 비평 활성화와 여론 형성 등 저널리즘을 통한 춤생태계에 기여했다”고 평가했다.장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지