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포항사랑상품권 160억원 10% 할인 판매…내달 4일부터

입력:2026-04-23 15:57
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포항사랑상품권 10% 할인판매 포스터. 포항시 제공

경북 포항시는 지역 소비 진작과 민생경제 회복을 위해 내달 4일부터 카드형·모바일 포항사랑상품권(포항사랑카드) 160억원을 10% 할인 판매한다고 23일 밝혔다.

시는 올해 총 1230억원 규모의 포항사랑상품권을 발행한 데 이어, 이번 추가 발행으로 지역 상권의 소비를 촉진하고 경기 회복 흐름을 이어간다는 방침이다.

가정의 달을 맞아 제공되는 10% 할인 혜택은 시민들의 가계 부담 완화에도 도움이 될 것으로 기대된다. 개인 구매 한도는 월 40만원, 보유 한도는 70만원이다.

충전은 5월 4일 0시 15분부터 ‘iM샵 앱’ 또는 지역 내 iM뱅크, 농·축·수협, 새마을금고, 신협 등 판매 대행 금융기관 영업점을 통해 가능하다.

포항사랑카드는 실물 카드 결제는 물론 삼성페이, 네이버페이 QR, 모바일 앱 'iM샵' QR 등 다양한 결제 방식을 지원한다.

지역 내 가맹점은 2만5605곳이며, 타보소 택시 앱 자동결제와 먹깨비 배달앱에서도 사용할 수 있다.

장상길 포항시장 권한대행은 “포항사랑상품권 발행이 고유가로 어려움을 겪는 시민과 소상공인 모두에게 실질적인 도움이 되길 바란다”고 말했다.

포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr

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안창한 기자
사회2부
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