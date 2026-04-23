시사 전체기사 [속보] 혼다, 한국서 車 접는다… 23년 만 입력:2026-04-23 15:55 수정:2026-04-23 16:00 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 이지홍 혼다코리아 대표이사. 뉴시스송경모 기자 ssong@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 국민의힘 지지도 15% ‘역대 최저’… 李 대통령은 69% 2 장동혁 “해당행위 강력조치…후보자도 즉시 교체” 3 美 “전작권 전환 2029년 1분기 목표”…이재명정부 임기 내 전작권 전환 가시화 4 미 공화당 “쿠팡은 미국 기업… 정치 박해 중단하라” 5 주민등록 등본 재혼사실 알 수 없게 바뀐다 해당분야별 기사 더보기 1 알리 드레스에 당근 부케 들고 셀프 촬영… 고물가 시대의 결혼 2 ‘역대급 불장’인데…주식 투자자 절반 “2년간 수익 못 냈다” 3 삼성 노조 ‘45조원 청구서’… 합당한 분배냐 성장 족쇄냐 4 ‘하닉고시’ 붙으려 대학 졸업장 숨긴다… 취준생 ‘逆학력 세탁’ 5 SK하이닉스 올 1분기 영업이익 37.6조원 ‘역대 최대’ 해당분야별 기사 더보기 1 ‘나이 많으니 제발’ 항의했지만… ‘사지마비’ 폭행 전말 2 “아빠처럼 착하게 살게요”…3명 살리고 떠난 ‘천사 아빠’[아살세] 3 전투기로 인생샷 찍으려다 ‘쿵’…수리비만 8억원 4 “자다 깼더니 바다 한복판”…대부도 갯바위에 고립된 여성 5 돌보던 아기 집어 던진 아이돌보미 집행유예 해당분야별 기사 더보기 1 2009년생부터 평생 담배 못산다… 英 초강력 법안 통과 2 중동 전쟁發 공급 차질로 콘돔값 30% 폭등 우려 3 美, 이란의 호르무즈 선박 나포에도 “휴전 위반 아냐”…종전협상에 안간힘 4 “신생 펀드인데 미쳤다”… 미국서도 핫한 ‘삼전닉스’ ETF 5 “어떤 탄약 사용할까?”…美 총기 난사범, 챗GPT에 물어봤다 해당분야별 기사 더보기 1 ‘바람’ 정우, 17년 만에 감독 등판…20대 짱구의 유쾌한 생존기 2 ‘살목지’ 젠지 공포 열풍…“한국적 호러” ‘기리고’가 잇는다 3 오타니의 구종, 삼진 킬러 됐다 4 북중미 월드컵, MBC·SBS에선 못 본다 5 2안타 이정후, 김혜성과 코리안리거 첫 맞대결서 판정승 해당분야별 기사 더보기 1 ‘벚꽃 엔딩’은 이곳에서… 강원도 춘천시 북산면… S자 벚꽃 터널 지나 호수 위 은하수 2 [속보] 혼다, 한국서 車 접는다… 23년 만 3 “황교익·서승만 NO” 문화예술인 화났다 4 외국인도 MZ도 빠졌다… “남들 다 하는 쇼핑 대신 북한산 타러 왔어요” 5 “15년 만의 베자르 발레 로잔 내한공연에 흥분됩니다” 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 신장·체중·자산까지…‘듀오’ 회원 43만명 프로필 유출 오월드 “늑구 근황 당분간 공개 안 할 것”…이유는? 깨어난 곰, 긴장한 일본… ‘어반베어’의 때이른 귀환[이세계도쿄] 팔다리 없어도 ‘엄마’니까…입으로 바느질해 세 남매 키운 노모 2009년생부터 평생 담배 못산다 “계절이 사라졌다”… 일교차에 옷차림 ‘트랜스시즈널’ 바람 맛있는 보라색이 온다… 글로벌 MZ 저격한 ‘우베’ 바람 JY의 선택, ‘하만’… 삼성 지붕 아래서 초일류 전장기업 도약 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요