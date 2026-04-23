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[속보] 혼다, 한국서 車 접는다… 23년 만

입력:2026-04-23 15:55
수정:2026-04-23 16:00
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이지홍 혼다코리아 대표이사. 뉴시스

송경모 기자 ssong@kmib.co.kr

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