대구 달성군 전국 최초 신혼부부 1대 1 자산형성 지원
대구 달성군이 저출산과 인구 감소 위기를 돌파하기 위해 신혼부부가 적금한 금액만큼 지방자치단체가 금액을 얹어주는 이른바 ‘1대 1 자산형성 지원’ 카드를 전국 최초로 도입했다고 23일 밝혔다.
달성군은 이날 NH농협은행 달성군지부와 ‘신혼부부 목표달성적금 지원사업’ 업무협약을 체결했다. 협약에 따라 달성군은 사업 계획 수립과 매칭 지원금 예산 확보, 대상자 선정을 총괄한다. NH농협은행 달성군지부는 전용 적금 상품 개발과 전산 시스템 구축 등 금융 인프라 전반을 지원하게 된다.
이번 사업의 핵심은 원금의 두 배를 받을 수 있다는 것이다. 신혼부부가 매월 10만원씩 2년 만기를 채우면 군이 적금 만기 시점에 240만원을 추가로 지원한다. 가입자는 만기 시 본인의 저축액 두 배에 달하는 금액과 은행 이자까지 더해진 목돈을 손에 쥐게 된다.
달성군은 9월부터 본격적인 가입자 모집을 시작할 예정이다. 신청 대상은 달성군에 거주하는 등의 일정 요건을 충족하는 신혼부부다. 세부적인 신청 자격과 일정은 달성군 홈페이지와 SNS 등을 통해 하반기 중 안내될 계획이다.
최재훈 달성군수는 “결혼 이후 가장 큰 부담인 경제적 자립 문제를 완화하기 위해 전국 최초로 1대 1 매칭 지원을 추진하게 됐다”며 “이번 협약이 신혼부부들에게 ‘달성군에 살면 미래가 있다’는 확신을 주는 계기가 되길 바란다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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