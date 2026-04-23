임우재 전 삼성전기 고문, ‘연천 할머니 감금’ 사건 연루 복역 중
임우재 전 삼성전기 고문이 지난해 경기 연천군에서 발생한 80대 할머니 감금 폭행과 거짓 자살 소동에 연루돼 1심에서 실형을 선고받은 사실이 뒤늦게 알려졌다.
23일 법조계와 수사 기관에 따르면 지난해 4월 연천군에서는 80대 여성 A씨가 손자에 의해 감금, 폭행을 당하는 일이 있었는데, 이 사건은 손자가 무당에게 심리적 지배를 당해 저지른 범죄로 알려져 충격을 줬었다.
특히 무당 B씨는 감금됐던 A씨가 탈출에 성공해 경찰 수사가 시작되자 거짓 자살 소동극을 꾸미기도 했었다.
A씨의 손녀에게 유서 형식의 메시지를 가족에게 발송하게 했던 것이다.
자살 의심 신고를 접수한 경찰은 수색 작업을 벌였고, 그 과정에서 CCTV를 통해 B씨가 한 남자와 함께 A씨의 손녀를 태우고 이동하는 모습을 확인했는데, 이 남자가 바로 임 전 고문이었다.
재판부는 임 전 고문이 감금과 폭행에 직접 연루되지는 않았지만 거짓 자살소동에서 핵심적인 역할을 했다고 판단했다.
1심 재판부는 임 전 고문에 대해 “애인의 처벌을 면하게 하기 위해 위계 공무집행방해 계획에 핵심 역할을 수행하며 법정에 이르기까지 증거 조작에 가담하고 있다”고 판시했다.
또 “피해자에게 욕설을 하기도 하고, 폭행 후 피해자의 모습을 봤던 터라 감금 폭행 범행 사실도 인식하고 있었던 것으로 보인다”며 위계공무집행방해 혐의로 징역 1년을 선고했다.
함께 기소된 무속인 B씨와 A씨의 손자에겐 각각 징역 6년, 징역 3년을 선고했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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