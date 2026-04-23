임우재 전 삼성전기 고문, ‘연천 할머니 감금’ 사건 연루 복역 중

임우재 전 삼성전기 고문. 뉴시스

A씨가 탈출에 성공해 경찰 수사가 시작되자 거짓 자살 소동극을 꾸미기도 했었다.

A씨의 손녀에게

유서 형식의 메시지를 가족에게 발송하게 했던 것이다.

자살 의심 신고를 접수한 경찰은 수색 작업을 벌였고, 그 과정에서 CCTV를 통해

B씨가 한 남자와 함께 A씨의 손녀를 태우고 이동하는 모습을 확인했는데, 이 남자가 바로

임 전 고문이었다.