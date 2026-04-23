사상자 12명인데…‘차량 돌진’ 운전자 집행유예, 이유는?
서울 목동 깨비시장에서 ‘차량 돌진 사고’를 일으켜 12명의 사상자를 냈던 70대 운전자가 1심에서 금고형의 집행유예를 선고받았다.
서울남부지법 형사5단독 서지원 판사는 23일 교통사고처리특례법상 치사·치상 혐의로 기소된 김모(76)씨에게 금고 2년과 집행유예 3년을 선고했다.
재판부는 “1명이 사망하고 11명이 전치 2주~6개월의 상해를 입었다. 피해자와 유족의 고통을 헤아리기 어렵다”면서도 “피고인에게 아무런 범죄 전력이 없고 고령과 치매 등으로 건강이 좋지 않으며 유족·부상자들이 피고인의 처벌을 원하지 않는 점 등을 고려했다”고 양형 이유를 설명했다.
김씨는 2024년 12월 31일 서울 양천구 목동 깨비시장에서 승용차 돌진 사고로 1명을 숨지게 하고 11명을 다치게 한 혐의를 받는다. 그는 사고 직후인 지난해 1월 서울 한 병원에서 초기 알츠하이머성 치매라는 진단을 받았고, 이후 요양시설에 입소해 불구속 상태로 수사를 받았다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
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