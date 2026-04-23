사상자 12명인데…‘차량 돌진’ 운전자 집행유예, 이유는?

'깨비시장 돌진 사고' 당시 현장 모습. 연합뉴스

1심에서 금고형의 집행유예를 선고받았다.

서울남부지법 형사5단독 서지원 판사는 23일 교통사고처리특례법상 치사·치상 혐의로 기소된 김모(76)씨에게 금고 2년과 집행유예 3년을 선고했다.

재판부는 “

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