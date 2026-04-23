캐딜락, ‘2026 더 뉴 에스컬레이드’ 출시… 슈퍼크루즈로 주행 자유 더했다

국내 고속도로 약 2.3만km 구간 ‘핸즈프리 주행’ 지원하는 슈퍼크루즈 탑재

움직이는 VIP 라운지... 55인치 디스플레이와 42개 스피커로 완성한 ‘리더의 공간’

캐딜락이 국내 출시한 '2026 더 뉴 에스컬레이드

캐딜락이 핸즈프리 주행 보조 시스템인 ‘슈퍼크루즈’를 탑재한 ‘2026 더 뉴 에스컬레이드’를 국내 출시했다. 이번 신형은 압도적인 존재감에 혁신적 기술력을 더해 리더를 위한 플래그십 SUV의 기준을 한 단계 높였다.

가장 눈에 띄는 변화는 주행의 패러다임을 바꾼 지능형 보조 시스템이다. 국내 약 2만 3천 km의 고속도로 구간에서 스티어링 휠 조작 없이 주행과 차선 변경을 지원하는 ‘슈퍼크루즈’는 장거리 이동의 피로도를 획기적으로 낮췄다. 여기에 TMAP 커넥티드와 교통표지판 인식 기능을 결합해 주행 편의성과 안전성을 동시에 확보했다.

파워트레인은 6.2L V8 가솔린 엔진을 탑재해 최고출력 426마력의 강력한 성능을 발휘한다. 실내는 55인치 호라이즌 디스플레이와 42개의 AKG 스피커로 몰입감을 높였으며, 롱휠베이스(ESV) 모델은 2열 이그제큐티브 시트를 통해 ‘움직이는 VIP 라운지’를 완성했다.

캐딜락 관계자는 “더 뉴 에스컬레이드는 압도적 스케일과 지능형 기술을 결합해 리더의 삶의 방식을 완성하는 모델”이라고 밝혔다.



이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 캐딜락이 핸즈프리 주행 보조 시스템인 ‘슈퍼크루즈’를 탑재한 ‘2026 더 뉴 에스컬레이드’를 국내 출시했다. 이번 신형은 압도적인 존재감에 혁신적 기술력을 더해 리더를 위한 플래그십 SUV의 기준을 한 단계 높였다.가장 눈에 띄는 변화는 주행의 패러다임을 바꾼 지능형 보조 시스템이다. 국내 약 2만 3천 km의 고속도로 구간에서 스티어링 휠 조작 없이 주행과 차선 변경을 지원하는 ‘슈퍼크루즈’는 장거리 이동의 피로도를 획기적으로 낮췄다. 여기에 TMAP 커넥티드와 교통표지판 인식 기능을 결합해 주행 편의성과 안전성을 동시에 확보했다.파워트레인은 6.2L V8 가솔린 엔진을 탑재해 최고출력 426마력의 강력한 성능을 발휘한다. 실내는 55인치 호라이즌 디스플레이와 42개의 AKG 스피커로 몰입감을 높였으며, 롱휠베이스(ESV) 모델은 2열 이그제큐티브 시트를 통해 ‘움직이는 VIP 라운지’를 완성했다.캐딜락 관계자는 “더 뉴 에스컬레이드는 압도적 스케일과 지능형 기술을 결합해 리더의 삶의 방식을 완성하는 모델”이라고 밝혔다.이동희 기획위원 leedh@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지