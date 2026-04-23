세종시 보도자료 한글 표현 전국 최우수
한글문화도시 세종시 보도자료에 쓰인 한글 표현이 전국 17개 시도 가운데 가장 적확한 것으로 나타났다.
23일 시에 따르면 문화체육관광부가 전국 17개 광역자치단체를 대상으로 한 ‘2025년 공공기관 등 공문서(보도자료) 평가’와 ‘2025년도 국어책임관’ 업무 평가에서 세종시가 최우수 기관에 선정됐다.
문화체육관광부와 국립국어원은 지난해 3∼11월 시도 보도자료를 대상으로 외국어·외래어의 순화어 사용 여부, 어문 규범에 맞지 않는 표현이나 비문 사용 정도를 분석해 이같이 평가했다.
시는 국어기본법에 따라 소속 공무원을 지정해 운영하는 국어책임관의 국어 발전·보전 업무 평가에서도 최우수 기관으로 평가 받았다.
지난해 신설한 한글문화도시과 부서장을 국어책임관으로 지정하고, 한글문화정책팀·한글문화진흥팀·한글문화기반팀 등 3개 팀을 통해 한글문화 진흥과 국어 발전·보전을 위한 시책을 추진해 왔다.
특히 지역 대표 축제인 ‘세종축제’의 이름을 ‘세종한글축제’로 바꾸고, 세종 시민과 도시 방문객들의 우리말 사용을 촉진하는 ‘바르고 고운 우리말 글귀 사용 운동’을 진행했다.
시는 세종대왕의 얼을 계승한 도시이자 전국 최초·유일의 한글문화도시로서 이번 평가 결과에 안주하지 않고 민족 제일의 문화유산인 국어의 발전·보전을 위한 노력을 이어갈 계획이다.
김하균 세종시장 권한대행은 “이번 2관왕 수상은 시민 누구나 쉽게 시정을 이해하고 소통의 정확성을 높이기 위해 노력해 온 결과”라며 “앞으로도 대한민국 유일의 한글문화도시로서 시민들이 행정정보를 더 빠르고 정확하게 이해하실 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 말했다.
세종=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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