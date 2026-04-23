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이범석 청주시장 “한번 더 기회를 달라” 재선 도선

입력:2026-04-23 15:13
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돔 구장, 청주공항 활주로 등 약속


이범석 청주시장이 23일 재선 도전을 선언했다.

이 시장은 이날 기자회견을 열고 “청주는 그동안 연임 시장이 없어 정책의 연속성이 부족했고 그로 인해 많은 기회를 놓쳤다”며
이미 시작된 변화를 가장 잘 알고 그 흐름을 끝까지 책임질 수 있는 저에게 한 번 더 기회를 달라“고 출마의 변을 밝혔다.

이 시장은 “한 번 더 기회를 주신다면 100만 자족도시, 글로벌 명품도시, 꿀잼도시 청주 지금의 변화를 완성으로 이어가겠다”며
청주가 더욱 빠르게 성장·발전하고 시민 여러분이 더욱 행복한 청주를 만들어 보답하겠다”고 말했다.

이 시장은 “지금은 멈출 때가 아니라 완성해야 할 때”이라며 “앞으로의 4년은 청주의 미래 100년을 좌우할 결정적인 시간”이라고 강조했다.

이 시장은 돔구장을 포함한 종합 스포츠콤플렉스 조성, 충청권 광역급행철도(CTX) 도심 통과, 청주국제공항 민간전용 활주로, 방사광가속기, K-바이오스퀘어, 복대동 민관협력 복합개발, 청주교도소 이전 등을 약속했다.

이 시장은 서승우 전 충북도 행정부지사와 당내 경선을 벌인다. 본 경선일은 이달 29∼30일이다.

이 시장은 미원면 출신으로 신흥고와 충북대(행정학과)를 거쳐 행정고시 36회에 합격해 청주부시장, 행정안전부 재난 협력 담당관 등을 지냈다.

청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr

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홍성헌 기자
사회2부
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