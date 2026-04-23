美 “전작권 전환 2029년 1분기 목표”…이재명정부 임기 내 전작권 전환 가시화
미국이 전시작전통제권 전환 목표 시기를 2029년 1분기로 제시하면서 이재명정부 임기 내 전환이 가시화되고 있다.
제이비어 브런슨 주한미군사령관 겸 한미연합사령관은 22일(현지시간) 미 하원 군사위원회에 출석해 “2029회계연도 2분기(한국 기준 2029년 1분기) 이전까지 전작권 전환 조건을 달성하기 위한 로드맵을 국방부에 제출했다”고 밝혔다. 우리 군 당국은 도널드 트럼프 미국 대통령 임기 내인 2028년을 목표로 전작권 전환을 추진해왔다. 트럼프 대통령 임기는 2029년 1월 20일까지로, 이를 넘기면 전작권 전환 최종 결정은 차기 미 정부로 넘어간다. 미국 정치적 환경이 변화하는 만큼 전환 시점이 늦어질 가능성이 있다.
한·미 양국은 한미통합국방협의체(KIDD) 회의와 한미군사위원회(MCM), 한미안보협의회(SCM) 등에서 전작권 전환 조건 충족 여부와 일정 등을 논의할 예정이다. 정빛나 국방부 대변인은 브리핑에서 “브런슨 사령관 발언은 주한미군사의 의견”이라며 “전작권 전환 시기는 한·미 군사당국 협의를 기초로 SCM에서 결정돼 양국 대통령에게 건의될 예정”이라고 말했다. 국방부 관계자는 “목표를 앞당기려는 과정에서 여러 시점이 거론될 수 있다”고 설명했다.
브런슨 사령관은 또 “전작권 전환과 함께 우리는 북한 관련 임무에 ‘필수적이지만 제한적인’ 지원을 제공할 것”이라며 “동시에 서쪽으로 시야를 넓혀가는 방안을 모색 중”이라고 말했다. 전작권 전환 이후 미군이 한반도 방위를 직접적 주도하기보다는 인도·태평양 전구 차원의 지역 안보 전략에 무게를 두도록 임무를 재편하겠다는 뜻으로 해석된다.
송태화 기자 alvin@kmib.co.kr
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