생후 4개월 ‘해든이’ 살해한 30대 친모 무기징역

학대 방임 친부, 징역 4년 6개월

시민들 친모 태운 호송차 막아서

“아이를 분풀이 수단으로 삼아”

생후 4개월 된 아들을 학대해 살해한 혐의(아동학대살해)로 23일 1심에서 무기징역을 선고받은 '해든이(가명)' 친모 30대 A씨가 해든이를 들어올려 내던지는 모습이 담긴 홈캠 영상. 광주지검 순천지청 제공

생후 4개월 된 아들을 무차별 학대해 살해한 30대 친모에게 무기징역이 선고됐다.



광주지법 순천지원 형사1부(재판장 김용규)는 23일 아동학대살해 혐의로 구속기소된 해든이(가명) 친모 30대 A씨에 대해 무기징역을 선고했다. 또 학대 사실을 알고도 방조한 혐의 등으로 함께 기소된 남편 30대 B씨에 대해선 징역 4년 6개월을 선고했다.



재판부는 또 이들 부부에게 40시간 아동학대 치료프로그램 이수 명령과 아동 관련기관 취업 제한 10년을 명령했다.



재판부는 “친모는 절대적으로 보호가 필요하고 스스로 방어할 수 없는 4개월 아들에게 매우 잔혹한 학대를 했고, 분풀이 수단으로 삼았다”며 “피해 아동 몸에서 발견된 끔찍한 학대 흔적은 유례를 찾기 어려울 정도로 심각하다”고 질타했다. 이어 “인간의 존엄과 가치, 생명까지 박탈한 반 사회적 범죄를 저질러 엄정한 처벌이 불가피하다”고 양형 이유를 밝혔다.



A씨는 지난해 10월 22일 오전 11시43분쯤 전남 여수시 자신의 집에서 생후 4개월 된 아들 해든이를 무차별 폭행하고 샤워기 물을 틀어둔 아기 욕조에 방치해 다발성 외상에 따른 출형성 쇼크로 숨지게 한 것으로 드러났다. A씨의 학대는 같은 해 8월 24일부터 약 두 달 간 19차례 이뤄진 것으로 조사됐다.



친부 B씨는 학대 사실을 알고도 방치하고, 사건 참고인을 고소하겠다고 협박한 혐의(아동복지법 위반 등)로 구속기소됐다. B씨는 특히 해든이가 사망한 당일 성매매 업소를 방문한 것으로 드러나기도 했다.



해든이 사건은 SBS 시사교양 프로그램 ‘그것이 알고싶다’에서 A씨가 해든이를 학대하는 홈캠 영상이 공개되면서 국민적 공분을 샀다. 검찰이 공개한 홈캠 영상에는 A씨가 해든이를 들어올려 내던지거나, 얼굴을 밟는 등의 학대 장면이 고스란히 담겼다.



이날 1심 선고를 앞두고 전국 각지에서 순천지원으로 모인 부모들은 해든이 추모집회를 열고 A씨 부부에 대해 엄벌을 촉구했다. 법원을 찾지 못한 이들은 추모 화환을 보내 법원 정문 앞 200m 거리에 200여개의 추모 화환이 늘어서기도 했다.



특히 재판을 위해 A씨를 태운 호송차가 법원에 들어서자 일부 시민들은 호송차를 막아서며 분노를 표출하기도 했다.



추모집회 주최 측은 “법원의 판단도 중요하지만, 그보다 더 중요한 것은 우리 사회 전체가 아동학대를 어떻게 바라보고 예방하며 근절할 것인가에 대한 지속적인 관심”이라며, 제도 보완과 사회적 인식 개선의 필요성을 강조했다.



순천=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 생후 4개월 된 아들을 무차별 학대해 살해한 30대 친모에게 무기징역이 선고됐다.광주지법 순천지원 형사1부(재판장 김용규)는 23일 아동학대살해 혐의로 구속기소된 해든이(가명) 친모 30대 A씨에 대해 무기징역을 선고했다. 또 학대 사실을 알고도 방조한 혐의 등으로 함께 기소된 남편 30대 B씨에 대해선 징역 4년 6개월을 선고했다.재판부는 또 이들 부부에게 40시간 아동학대 치료프로그램 이수 명령과 아동 관련기관 취업 제한 10년을 명령했다.재판부는 “친모는 절대적으로 보호가 필요하고 스스로 방어할 수 없는 4개월 아들에게 매우 잔혹한 학대를 했고, 분풀이 수단으로 삼았다”며 “피해 아동 몸에서 발견된 끔찍한 학대 흔적은 유례를 찾기 어려울 정도로 심각하다”고 질타했다. 이어 “인간의 존엄과 가치, 생명까지 박탈한 반 사회적 범죄를 저질러 엄정한 처벌이 불가피하다”고 양형 이유를 밝혔다.A씨는 지난해 10월 22일 오전 11시43분쯤 전남 여수시 자신의 집에서 생후 4개월 된 아들 해든이를 무차별 폭행하고 샤워기 물을 틀어둔 아기 욕조에 방치해 다발성 외상에 따른 출형성 쇼크로 숨지게 한 것으로 드러났다. A씨의 학대는 같은 해 8월 24일부터 약 두 달 간 19차례 이뤄진 것으로 조사됐다.친부 B씨는 학대 사실을 알고도 방치하고, 사건 참고인을 고소하겠다고 협박한 혐의(아동복지법 위반 등)로 구속기소됐다. B씨는 특히 해든이가 사망한 당일 성매매 업소를 방문한 것으로 드러나기도 했다.해든이 사건은 SBS 시사교양 프로그램 ‘그것이 알고싶다’에서 A씨가 해든이를 학대하는 홈캠 영상이 공개되면서 국민적 공분을 샀다. 검찰이 공개한 홈캠 영상에는 A씨가 해든이를 들어올려 내던지거나, 얼굴을 밟는 등의 학대 장면이 고스란히 담겼다.이날 1심 선고를 앞두고 전국 각지에서 순천지원으로 모인 부모들은 해든이 추모집회를 열고 A씨 부부에 대해 엄벌을 촉구했다. 법원을 찾지 못한 이들은 추모 화환을 보내 법원 정문 앞 200m 거리에 200여개의 추모 화환이 늘어서기도 했다.특히 재판을 위해 A씨를 태운 호송차가 법원에 들어서자 일부 시민들은 호송차를 막아서며 분노를 표출하기도 했다.추모집회 주최 측은 “법원의 판단도 중요하지만, 그보다 더 중요한 것은 우리 사회 전체가 아동학대를 어떻게 바라보고 예방하며 근절할 것인가에 대한 지속적인 관심”이라며, 제도 보완과 사회적 인식 개선의 필요성을 강조했다.순천=이은창 기자 eun5261@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지