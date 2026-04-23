‘대출 규제’도, ‘장특공제 폐지’ 시그널도 역부족…서울 아파트값, 3주만에 반등세

서울 아파트값 3주만에 반등, 0.15% 상승

정부, 대통령 매물 유도에도 효과 ‘미미’

연합뉴스

서울 아파트 가격이 3주만에 반등세로 돌아섰다. 정부가 가격을 가라앉히기 위해 매물 출회를 유도하는 정책과 메시지를 연일 내놓고 있지만 시장은 좀체 반응하지 않는 모양새다.



23일 한국부동산원의 주간아파트가격동향에 따르면 지난 20일 기준으로 서울 아파트가격상승률은 0.15%를 기록했다. 0.10%였던 전주 대비 0.05%포인트 상승한 수치다. 이처럼 상승폭이 늘어난 건 지난달 말(3월 30일) 이후 3주만이다.



외곽에서 줄어들던 상승폭은 다시 늘었다. 노원구 포함 서울 동북권이 권역 중 전주 0.14% 상승이었던 게 0.21%로 상승폭을 키웠다. 강북구를 제외한 나머지 7개구가 모두 상승폭이 커진 모습이다. 양천구 등 서남권도 지난주 0.15% 대비 0.21%로 더 가파르게 상승했다.



외곽의 상승 추세가 일부 인접한 경기도 지역으로 퍼지는 모습도 보였다. 부천은 전주 0.06% 상승세가 0.09%로, 구리는 0.28%였던 게 0.29%로 상승폭이 커졌다. 의정부는 전주 0.01% 하락했던 게 0.01% 상승으로 돌아섰다.



남혁우 우리은행 부동산연구원은 “해당 지역은 특히 전월세 매물이 부족하여 임차인들의 매수 움직임도 꾸준히 발생하고 있다”고 설명했다. 이어 “현재 서울 중하위지역 중심 키맞추기 현상이 점차 경기 외곽지역으로 확산될 가능성도 있다”고 전망했다.



강남3구(강남·서초·송파)와 용산구 등 기존에 하락세였던 최상급지는 하락폭이 줄거나 반등했다. 특히 송파구가 전주 0.01% 하락세에서 0.07% 상승세로 반전했다. 이들 지역과 가까운 경기도 과천도 전주 0.08% 하락하던 게 0.05% 하락으로 내림세가 무뎌졌다. 수원은 0.10%이던 상승세가 0.16%로 커졌다.



다음달 9일 양도세 중과 유예 종료가 약 2주 앞으로 다가왔지만 시장의 관망세는 바뀌지 않고 있다. 정부가 최근 양도세 중과 예외를 일부 확대하고 다주택자 대출 규제를 실시하는 한편, 대통령도 장기보유특별공제 폐지를 시사하는 등 매물 출회를 유도하는 메시지를 내놨으나 효과가 없는 모양새다.



함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 “중과 유예를 받으려는 매물은 나올만큼 나와서 더는 나올 게 없다”고 봤다. 이어 “다주택자 대출규제가 시작됐지만 그조차 전세보증금을 올려 대출을 상환한다든지 하는 방법이 있어 매물 유도 효과는 크지 않을 수 있다”고 덧붙였다.



전문가들은 최소한 7월 세제개편 시점까지는 이러한 추세가 유지될 것이라고 본다. 익명을 요구한 한 시장 전문가는 “일시적으로 정책을 써서 매물을 늘린다 해도 현재로선 미봉책”이라면서 “구조적으로 매물이 잠기는 문제를 해결할 수는 없다”고 말했다.



조효석 기자 promene@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 서울 아파트 가격이 3주만에 반등세로 돌아섰다. 정부가 가격을 가라앉히기 위해 매물 출회를 유도하는 정책과 메시지를 연일 내놓고 있지만 시장은 좀체 반응하지 않는 모양새다.23일 한국부동산원의 주간아파트가격동향에 따르면 지난 20일 기준으로 서울 아파트가격상승률은 0.15%를 기록했다. 0.10%였던 전주 대비 0.05%포인트 상승한 수치다. 이처럼 상승폭이 늘어난 건 지난달 말(3월 30일) 이후 3주만이다.외곽에서 줄어들던 상승폭은 다시 늘었다. 노원구 포함 서울 동북권이 권역 중 전주 0.14% 상승이었던 게 0.21%로 상승폭을 키웠다. 강북구를 제외한 나머지 7개구가 모두 상승폭이 커진 모습이다. 양천구 등 서남권도 지난주 0.15% 대비 0.21%로 더 가파르게 상승했다.외곽의 상승 추세가 일부 인접한 경기도 지역으로 퍼지는 모습도 보였다. 부천은 전주 0.06% 상승세가 0.09%로, 구리는 0.28%였던 게 0.29%로 상승폭이 커졌다. 의정부는 전주 0.01% 하락했던 게 0.01% 상승으로 돌아섰다.남혁우 우리은행 부동산연구원은 “해당 지역은 특히 전월세 매물이 부족하여 임차인들의 매수 움직임도 꾸준히 발생하고 있다”고 설명했다. 이어 “현재 서울 중하위지역 중심 키맞추기 현상이 점차 경기 외곽지역으로 확산될 가능성도 있다”고 전망했다.강남3구(강남·서초·송파)와 용산구 등 기존에 하락세였던 최상급지는 하락폭이 줄거나 반등했다. 특히 송파구가 전주 0.01% 하락세에서 0.07% 상승세로 반전했다. 이들 지역과 가까운 경기도 과천도 전주 0.08% 하락하던 게 0.05% 하락으로 내림세가 무뎌졌다. 수원은 0.10%이던 상승세가 0.16%로 커졌다.다음달 9일 양도세 중과 유예 종료가 약 2주 앞으로 다가왔지만 시장의 관망세는 바뀌지 않고 있다. 정부가 최근 양도세 중과 예외를 일부 확대하고 다주택자 대출 규제를 실시하는 한편, 대통령도 장기보유특별공제 폐지를 시사하는 등 매물 출회를 유도하는 메시지를 내놨으나 효과가 없는 모양새다.함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 “중과 유예를 받으려는 매물은 나올만큼 나와서 더는 나올 게 없다”고 봤다. 이어 “다주택자 대출규제가 시작됐지만 그조차 전세보증금을 올려 대출을 상환한다든지 하는 방법이 있어 매물 유도 효과는 크지 않을 수 있다”고 덧붙였다.전문가들은 최소한 7월 세제개편 시점까지는 이러한 추세가 유지될 것이라고 본다. 익명을 요구한 한 시장 전문가는 “일시적으로 정책을 써서 매물을 늘린다 해도 현재로선 미봉책”이라면서 “구조적으로 매물이 잠기는 문제를 해결할 수는 없다”고 말했다.조효석 기자 promene@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지