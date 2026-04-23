비단, 산업부 장관상 수상… RWA 플랫폼 경쟁력 인정
혁신브랜드 선정 산업부 장관상 수상
누적 거래액 1조9400억원 빠른 성장
적자에서 흑자 전환 플랫폼 입지 확대
부산디지털자산거래소의 실물자산 거래 플랫폼 ‘비단’이 혁신 브랜드로 선정되며 경쟁력을 인정받았다.
부산디지털자산거래소는 ‘제18회 대한민국 창조경영 2026’ 시상식에서 혁신브랜드 부문 산업통상자원부 장관상을 받았다고 23일 밝혔다. 이 시상은 차별화된 경영 전략과 혁신 역량을 바탕으로 산업 발전과 시장 창출에 이바지한 기업과 브랜드를 선정해 수여된다.
비단은 실물자산(RWA)을 디지털화해 거래할 수 있는 플랫폼으로, 기존에 접근이 어려웠던 자산 투자 기회를 확대하고 거래 편의성과 안정성을 높인 점을 인정받았다. 현재 금, 은, 구리 등 7종의 자산을 거래할 수 있으며 향후 커피 원두와 위스키 등으로 상품군을 확대할 계획이다.
플랫폼 성장세도 가파르다. 지난달 기준 누적 회원 수는 약 124만명, 누적 거래액은 1조9400억원을 기록했다. 특히 2024년 48억9000만원의 영업손실을 기록했던 사업은 2025년 28억2000만원의 영업이익으로 전환됐고 올해 1분기에만 41억8000만원의 영업익을 기록하며 전년도 실적을 넘어섰다.
이 같은 성장은 인수합병 이후 사업 구조 개선과 브랜드 강화 전략을 통해 이뤄진 것으로 평가된다. 부산디지털자산거래소는 지난해 9월 한국금거래소 디지털에셋 플랫폼을 인수한 뒤 인적 구조조정 없이 효율화를 통해 수익성을 개선했다.
부산디지털자산거래소는 지자체 주도로 설립된 디지털자산거래소로, ‘블록체인 시티 부산’ 비전 실현을 위한 핵심 인프라 구축에도 나서고 있다. 현재 행정·결제·자산을 연결하는 웹3 기반 지갑 ‘비단주머니’ 개발도 진행 중이다.
김상민 대표는 “비단은 디지털 실물자산 거래의 대표 플랫폼으로 자리 잡고 있다”며 “RWA 시장을 선도해 글로벌 표준으로 성장해 나가겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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