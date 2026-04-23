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한국전기안전공사, 감사협의회 통해 협력체계 구축

입력:2026-04-23 15:00
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안전 공공기관 감사협의회 출범… "내부통제·안전경영 강화"

22일 한국전기안전공사 본사에서 열린 ‘제1차 안전공공기관 감사협의회’ 전경. (사진=한국전기안전공사)

한국전기안전공사가 지난 22일 전북혁신도시 본사에서 ‘제1차 안전공공기관 감사협의회’를 개최했다.
이번 협의회에는 한국전기안전공사, 한국도로교통공단, 한국산업안전보건공단 등 6개 기관이 참여해 안전 경영 강화를 위한 감사기구의 역할과 협력 방안을 논의했다.
주요 협의 내용은 안전 감사기법 공유, 객관성 확보를 위한 교차감사, 모범사례 확산, 적극 행정 및 갑질 근절 문화 조성 등이다.
허정환 한국전기안전공사 상임감사는 “안전이라는 최고의 가치를 지키기 위해 감사기구 간 장벽을 허무는 협력이 필수적”이라며, “국민이 신뢰할 수 있는 안전한 사회를 만드는 데 앞장서겠다”고 밝혔다.

이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr

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