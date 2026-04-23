경주시, SMR 초도호기 유치 ‘행정·학계’ 협력 강화
경북 경주시가 경북도·포항시·지역 대학과 손잡고 소형모듈원자로(SMR) 초도호기 유치에 본격 나섰다.
경주시는 23일 시청 대외협력실에서 경북도, 포항시, 지역 4개 대학과 ‘경주 i-SMR 초도호기 부지 유치’를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 SMR 건설부지 공모 대응과 탄소중립 에너지 허브 구축을 위한 상생협력의 일환이다.
협약에는 포항공과대학교, 한동대학교, 동국대학교 WISE캠퍼스, 위덕대학교 등 4개 대학이 참여했다.
이날 협약식에는 최혁준 경주시장 권한대행, 양금희 경북도 경제부지사, 정규덕 포항시 수소에너지산업과장 등이 참석했다. 대학에서는 김종규 포항공대 부총장, 송인호 한동대 부총장, 박성범 동국대 WISE 캠퍼스 산학협력단장, 장덕희 위덕대 부총장이 참석했다.
협약 주요 내용은 경주 SMR 초도호기 부지 유치, 수소환원제철 전환을 위한 전력 공급, SMR 기반 수소 생산 및 전문 인력 양성, 분산에너지 특화지역 지정 등이다.
특히 경북도와 경주시, 포항시는 SMR 유치를 핵심 전략 과제로 설정하고 광역 단위 협력체계를 강화하기로 했다. 지역 대학 역시 핵심 파트너로 참여해 SMR 분야 전문 인력 양성과 산업단지 연계 인재 공급에 나설 계획이다.
경북도와 경주시는 그동안 동경주 일대를 중심으로 연구개발부터 상용화까지 SMR 전주기 기반 구축을 추진해 왔다. 이와 함께 SMR 건설부지 유치 공모에 대응하기 위해 전담 태스크포스(T/F)를 구성하고, 자문회의와 국회 포럼, 시민 설명회 등을 통해 유치 활동을 이어가고 있다.
최혁준 경주시장 권한대행은 “지자체와 대학, 관련 기관이 긴밀히 협력해 유치에 반드시 성공하고, 이를 기반으로 차세대 에너지 산업 중심지로 도약하겠다”고 말했다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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