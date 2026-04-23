아파트 주차장으로 떨어진 레미콘…주차장 차량들 ‘산산조각’
레미콘이 도로 담장을 들이받고 옹벽 아래로 떨어지면서 아파트 지상 주차장에 있던 일부 차들이 산산조각이 났다.
23일 전남소방본부 등에 따르면 이날 오전 9시18분쯤 전남 여수 선원동 한 도로를 달리던 레미콘이 도로에 주차된 차량 3대를 들이받은 뒤 옹벽을 넘어 5ｍ 아래에 있는 주차장으로 추락했다.
이들 차량을 포함해 파편 등이 튀면서 부서진 차량까지 합하면 차량 총 8대가 피해를 봤다.
다행히 아파트 주차장에는 오가는 사람이나 차량 탑승자가 없었다. 레미콘 운전기사 A씨는 경상을 입은 것으로 알려졌다.
경찰은 브레이크가 작동하지 않았다는 A씨 진술을 토대로 정확한 사고 경위 등을 조사 중이다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
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