포항·울진, '신라 동해안 3비' 유네스코 세계기록유산 등재 추진
경북 포항시와 울진군이 ‘신라 동해안 3비’의 유네스코 세계기록유산 등재를 본격 추진한다.
포항시는 23일 울진군·경북문화재단 문화유산원과 협력해 ‘포항 냉수리·중성리 신라비’와 ‘울진 봉평리 신라비’를 아우르는 ‘신라 동해안 3비’의 유네스코 세계기록유산 등재를 추진 중이라고 밝혔다.
신라 동해안 3비는 특정 사건에 대한 국가 판결을 기록한 공문서 성격의 금석문으로, 현재 국가지정 문화유산인 국보로 지정돼 있다. 특히 신라가 율령 체계를 정비하고 고대 국가로서의 기반을 확립하는 과정에서 중요한 역할을 한 기록으로 평가받는다.
양 지자체는 지난해부터 세계기록유산 등재 추진을 위한 연구용역을 진행해 왔으며, 올해는 시민 참여를 확대하는 데 주력하고 있다. 이를 위해 포항시청과 울진 봉평리 신라비전시관에 포토월을 설치하고 서명운동을 전개하고 있다.
하반기에는 등재 전략 마련을 위한 국제학술대회를 개최하고, 연말까지 등재신청서를 국가유산청에 제출할 계획이다.
앞서 지난 12일에는 울진 봉평리 신라비를 대상으로 한 시민 참여 현장답사 프로그램을 진행했다. 행사에는 포항고문화연구회, 포항문화역사길라잡이, 울진거벌모라문화유산지킴이, 울진학연구소 등 지역 문화·학술단체와 시민, 문화관광해설사 등 100여명이 참여했다.
이날 심현용 울진봉평리신라비전시관장과 윤진석 계명대학교 사학과 교수가 참여해 ‘울진 봉평리 신라비’ 채석장 및 발견 장소, 전시관 등의 주요 현장을 돌아보며 역사적 가치와 의미를 시민들에게 설명하는 강연도 했다.
포항시 관계자는 “앞으로도 학술 연구와 행정 절차를 지속적으로 추진하는 한편, 시민 참여 기반의 문화유산 활용 프로그램을 확대해 나가겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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